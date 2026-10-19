Bayrampaşa'da stada zorla girme girişimi: 5 şüpheli adli kontrolle serbest

İlçe emniyeti müdahale etti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18 Ekim 2026 tarihinde ilçede oynanan spor müsabakası öncesinde stat ve çevresinde aldığı yoğun güvenlik önlemleri kapsamında bir müdahale gerçekleştirdi.

olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre, Altıntepsi Mahallesi çevresinde toplanan bir grup taraftarın stat çevresindeki evlerin zillerine basarak içeri girmeye çalıştığı ve stadın duvarlarına tırmanarak içerideki alana zorla sızmaya teşebbüs ettiği tespit edildi. Polis ekipleri grubun dağılması için uyarılarda bulundu.

Uyarılara uymayan ve taşkınlığa devam eden gruptan H.C.C., E.C., B.C., T.H.T. ve B.C.K. adlı şahıslar hakkında müdahale kararı alındı. Şüpheliler, kendilerini engellemeye çalışan görevli polis memurlarına karşı mukavemet göstererek fiziki saldırıda bulundu.

emniyet müdahalesi ve gözaltı:

Bölgeye sevk edilen takviye ekiplerin müdahalesi sonucu polise direnç gösteren 5 şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şahıslar adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki işlemler neticesinde şüpheliler hakkında ‘‘Görevi Yaptırmamak İçin Direnme’’ suçundan işlem yapıldı ve haklarında adli kontrol hükümleri uygulandı. Mahkeme kararıyla şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor; emniyet yetkilileri stat ve çevresinde alınan güvenlik tedbirlerinin müsabaka süresince devam ettiğini bildirdi.

Bayrampaşa’da stat çevresindeki evlere zorla girmeye çalışan 5 şüpheli yakalandı