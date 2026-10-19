Tedarikçi ağları Pendik'te kuruyor: PESİAD tedarikçi günleri

PESİAD ikinci tedarikçi günleriyle sektörü Pendik'te buluşturuyor

Pendik Sanayici ve İş Adamları Derneği (PESİAD) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen PESİAD Tedarikçi Günleri, üretici firmaları, satın alma yöneticilerini ve farklı sektör temsilcilerini aynı platformda buluşturmayı amaçlıyor. Etkinlik, 21 Ekim 2026 Çarşamba günü İstanbul Marriott Hotel Pendik'te gerçekleştirilecek ve iş dünyasına açık olarak ziyaretçilere ücretsiz hizmet verecek.

etkinlik programı:

Gün, saat 09.30'da başlayacak kayıt işlemlerinin ardından katılımcılarla birebir görüşmelerin yapılacağı oturumlara ayrılacak. Ziyaret saatleri 10.00-17.00 olarak planlandı; program saat 11.00'de düzenlenecek açılış ve protokol konuşmalarıyla devam edecek. Organizasyon, üretici-firma ile satın alma profesyonelleri arasında doğrudan temas ve iş bağlantıları kurulmasını sağlayacak yapılandırılmış toplantılar sunuyor.

katılım ve hedefler:

Etkinlik PESİAD üyelerinin yanı sıra tüm iş insanlarına, firma temsilcilerine ve sektör profesyonellerine açık olup ziyaretler ücretsiz yapılabilecek. PESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Battal, organizasyonun bölgesel ticaret hacmini artırmayı hedeflediğini vurgulayarak şunları söyledi: "21 Ekim Çarşamba günü ikincisini gerçekleştireceğimiz PESİAD Tedarikçi Günleri'nde üretici firmalarımızı, satın alma yöneticilerimizi, hizmet sağlayıcılarımızı ve farklı sektörlerdeki paydaşlarımızı aynı platform altında buluşturacağız. Pendik'te gerçekleşecek organizasyonumuza tüm dostlarımızı ve tüm iş dünyasını davet ediyoruz."

Etkinlik profesyoneller için yeni tedarik zinciri bağlantıları kurma, mevcut ilişkileri güçlendirme ve bölgedeki ticari iş birliği potansiyelini keşfetme fırsatı sunuyor. Katılımcılar, birebir görüşmeler ve açılış konuşmaları aracılığıyla sektör ihtiyaçlarını doğrudan paylaşma ve işbirlikleri için zemin oluşturma imkânı bulacaklar.

PESİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CÜNEYT BATTAL: "21 EKİM ÇARŞAMBA GÜNÜ İKİNCİSİNİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİMİZ PESİAD TEDARİKÇİ GÜNLERİ’NDE ÜRETİCİ FİRMALARIMIZI, SATIN ALMA YÖNETİCİLERİMİZİ, HİZMET SAĞLAYICILARIMIZI VE FARKLI SEKTÖRLERDEKİ PAYDAŞLARIMIZI AYNI PLATFORM ALTINDA BULUŞTURACAĞIZ."