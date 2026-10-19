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Konya Akşehir'de husumet kanlı bitti: kıraathanede bir ölü, bir yaralı

Akşehir'de bir kıraathanede çıkan tartışma sonrası av tüfeğiyle rastgele ateş açıldı; 33 yaşındaki İbrahim Aktaş yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 18:54

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Konya Akşehir'de husumet kanlı bitti: kıraathanede bir ölü, bir yaralı

Olayın gelişimi:

Konya'nın Akşehir ilçesinde, 24 Ağustos Bulvarı üzerinde saat 15.30 civarında bir kıraathanede silahlı saldırı yaşandı. İddiaya göre H.H.Ş., aralarında husumet bulunan işletmeci F.Ş.'nin işlettiği kıraathaneye av tüfeğiyle geldi. İkili arasında başlayan tartışma büyüyünce şüpheli, yanında getirdiği tüfekle işletme içinde rastgele ateş açtı.

Tüfekten çıkan saçmalar, o sırada mekânda bulunan müşterilerden İbrahim Aktaş (33) ile Musa Y.'ye isabet etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahale sonucu İbrahim Aktaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Musa Y. ise ambulansla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

şüphelinin yakalanması ve soruşturma:

Saldırının ardından kaçan şüpheli H.H.Ş., polis ekiplerinin takibi sonucu kaçarken girdiği bir iş yerinde yakalandı. Bölgeye sevk edilen emniyet ekipleri olay yeri ve çevresinde geniş çaplı inceleme yaptı. Akşehir Kaymakamı Mustafa Yiğit de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Olayda yaşamını yitiren İbrahim Aktaş'ın Kocaeli'de çalıştığı ve ailesini görmek için memleketi Akşehir'e geldiği öğrenildi. Aktaş'ın cenazesi otopsi işlemleri için Akşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

KONYA’NIN AKŞEHİR İLÇESİNDE BİR KIRAATHANEYE AV TÜFEĞİYLE GELEN ŞÜPHELİNİN ATEŞ AÇMASI SONUCU 1...

KONYA’NIN AKŞEHİR İLÇESİNDE BİR KIRAATHANEYE AV TÜFEĞİYLE GELEN ŞÜPHELİNİN ATEŞ AÇMASI SONUCU 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 1 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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