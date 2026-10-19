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Stadyum gösterisinde halatla inen asker metrelerce yükseklikten düşerek hayatını kaybetti

Texas'taki Alamodome'da, UTSA ile Deniz Harp Okulu arasındaki maç öncesi gösteride halatla inen asker metrelerce yükseklikten düşüp yaşamını yitirdi; stadyumda 23 binden fazla seyirci vardı.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 18:34

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Stadyum gösterisinde halatla inen asker metrelerce yükseklikten düşerek hayatını kaybetti

Stadyum gösterisinde yaşanan ölümcül kaza

Texas eyaletinin San Antonio kentindeki Alamodome Stadyumunda, UTSA ile Deniz Harp Okulu arasında oynanan maç öncesi düzenlenen gösteride trajik bir kaza meydana geldi. Halatla çatından sahaya inen bir asker, bir anda metrelerce yükseklikten yere çakıldı ve olay yerinde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın seyri:

Gösterinin gerçekleştirildiği sırada asker, stadyum çatısından halatla iniş yapmaya başladı. İniş sırasında dengesinin bozulduğu veya halatla ilgili bir arıza olduğu değerlendirilebilecek bir düşüş yaşandı. Sahada birkaç dakika süren ilk tıbbi müdahalenin ardından asker sedyeyle stadyum dışına çıkarıldı. Olay esnasında stadyumda 23 binden fazla seyircinin bulunduğu bildirildi.

Resmî açıklama ve sonraki adımlar:

Nellis Hava Üssü Halkla İlişkiler Birimi'nin açıklamasına göre, kazaya karışan asker 6. Muharebe Eğitim Filosu 2. Müfrezesi üyelerinden biriydi. Asker hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Yetkililer olayla ilgili bilgileri paylaşırken, şu ana kadar açıklanan bilgiler askerî törenin ve maç öncesi gösterinin bağlamıyla sınırlı kaldı.

Her yıl silahlı kuvvetler mensupları ve gazileri onurlandırmak amacıyla düzenlenen bu tip gösterilerde yaşanan kaza, organizasyonların güvenlik uygulamalarının ve ekipman denetimlerinin önemini bir kez daha gündeme getirdi.

ABD’de Amerikan futbolu maçı öncesi düzenlenen askeri gösteride halatla sahaya inen bir asker...

ABD’de Amerikan futbolu maçı öncesi düzenlenen askeri gösteride halatla sahaya inen bir asker, metrelerce yüksekten yere çakılarak hayatını kaybetti.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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