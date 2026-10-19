Gaziemir kooperatifi davasında 1.008 sayfalık iddianame kabul edildi

Mahkeme iddianameyi kabul etti, yargılama 4 Aralık’ta başlayacak

İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesi, Gaziemir Yapı Kooperatifi soruşturması kapsamında hazırlanan 1.008 sayfalık iddianameyi kabul etti. Dosyada aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ve eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya ile birlikte toplam 15 sanığın yargılanması yer alıyor; duruşmalar 4 Aralık’ta başlayacak.

Soruşturmanın kapsamı:

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, kentsel dönüşüm ve gelişim projelerinde S.S. İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi'nin aracı kılınarak menfaat temin edildiği iddia edildi. Fail sıfatıyla zimmet, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve denetim görevinin ihmali suçları yöneltildi. Operasyon kapsamında 9 Nisan'da bazı şüpheliler gözaltına alındı; jandarmadaki işlemler sonrası adliyeye sevk edilenler ile daha önce başka soruşturmalar nedeniyle tutuklu bulunanlar da dahil olmak üzere 15 şüpheli tutuklandı, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İddianamede, kentsel dönüşüm yapılacak alanların mülkiyetinin İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait olduğu, inşaat işlerinin ise belediye iştiraki İZBETON'a meclis kararıyla devredildiği kaydedildi. Buna karşın, yönetim kurulu kararı olmaksızın genel müdürün tek imzasıyla protokol imzalandığı ve temsil yetkisinin aşıldığı belirtildi.

Mali tespitler ve projedeki usulsüzlük iddiaları:

İddianamede, arsa sahibi belediye olmasına rağmen İZBETON’un geçici müteahhitlik belgesiyle yüklenici konumunda kaldığı, kooperatifin arsa sahibi olmadığı için müteahhitlik belgesi alamadığı ve bunun kooperatife maddi kayıp doğurduğu vurgulandı. Kooperatifin alt yüklenicilik yapamayacağının Bakanlıkça tespit edilmesi üzerine işlemler durduruldu; savcılık, şüphelilerin bu durumu bilmemezlikten gelmesinin hayatın olağan akışına uygun düşmediğini belirtiyor.

İddianameye göre yüklenici Casamar Mühendislik Yapı AŞ'nin projeyi yapma yeterliliği bulunmuyor ve bilirkişi raporlarına göre firmaya 30 ile 33 milyon lira arasında fazladan ödeme yapıldı. Sözleşme ve ödeme ayrıntıları şu şekilde yer alıyor: 15 Haziran 2021 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İZBETON arasında KDV dahil 51.175.731 lira bedelli, 1080 takvim günü süreli sözleşme imzalandı; 8 Temmuz günü yer teslimi yapıldı. İZBETON ile kooperatif arasında 25 Şubat 2022'de KDV dahil 151.175.731 lira bedelli sözleşme, kooperatif ile alt yüklenici arasında ise KDV dahil 329.203.501 lira bedelli sözleşme imzalandı ve şirkete 47.265.265 lira avans verildi.

İZBETON’un yer tesliminden sonra 255 gün boyunca hiçbir imalat yapmadığı, aynı işin 9 ay sonra alt taşerona verilmesiyle 178.027.769 lira fark oluştuğu; bu durumun kooperatif ve üyelerini zarara uğrattığı belirtiliyor. Ayrıca vinç ve araç kiralama, elektrik ve su faturası ödemelerinin kooperatif tarafından yapıldığı, projede yer almayan villaların sonradan projeye dahil edilerek ödemelerin gerçekleştirildiği tespit edildi.

MASAK verileri ve kişisel sorumluluk iddiaları:

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarında yüksek tutarlı para giriş-çıkışlarının tespit edildiği, bu çerçevede Tunç Soyer'in belediye başkanlığı ve İZBETON Yönetim Kurulu başkanlığı döneminde yapılan açıklamalarla vatandaşları kooperatife üye olmaya yönlendirdiği iddiası yer aldı. Savcılık Soyer hakkında kooperatifin uğradığı zarardan zimmet suçuna yardım etmek ve resmi belgede sahtecilik yapmakla sorumlu olduğunu değerlendiriyor.

Yönetim kurulunda görevli Ümit Erkol'un banka hesaplarında yüksek para hareketleri görüldüğü; projede olmayan 11 villadan birinin kendisine tahsis edildiği, bu payın yarısını oğlu Fırat Erkol'a, onun da kendi payını sanık İsmail Alkan'a devrettiğinin belirlendiği iddia edildi. Dönem İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın yönetim kurul kararı olmadan hukuka aykırı protokolle işi devrettiği ve zimmete yardım ettiği kaydedildi.

Eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile ilgili olarak ise kooperatif hesaplarında 2022 yılı için 178.535 lira, 2023 yılı için 14.128.424 lira fark tespit edildiği ve diğer kooperatif ve şirketlerle ticari ilişkilerinin bulunduğu ifade edildi; denetim yükümlülüklerinin yerine getirilmediği öne sürüldü.

Ceza talepleri ve dava planı:

İddianamede, Ümit Erkol ve Şenol Aslanoğlu hakkında zimmet ve resmi belgede sahtecilik suçlarından 20 yıla kadar hapis cezası talep edilirken, Tunç Soyer ve Heval Savaş Kaya hakkında zimmete yardım ve resmi belgede sahtecilik suçlarından 14 yıla kadar hapis cezası istendi. Diğer dört şüpheli için ise nitelikli dolandırıcılık, zimmete yardım ve denetim görevini ihmal suçlarından 6 yıldan 16 yıla kadar hapis cezaları talep ediliyor.

Dosyanın kabulüyle birlikte yargılama süreci 4 Aralık'ta İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayacak; duruşmalar ve delil değerlendirmeleri kamuoyunun yakından izleyeceği bir süreç olarak öne çıkıyor.

İZMİR'DE GAZİEMİR YAPI KOOPERATİFİ SORUŞTURMASI KAPSAMINDA HAZIRLANAN 1008 SAYFALIK İDDİANAME İZMİR 11. AĞIR CEZA MAHKEMESİ TARAFINDAN KABUL EDİLDİ. (ARŞİV)