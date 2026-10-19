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Akşehir'de kıraathanede tartışma silahla bitti: bir ölü, bir yaralı

Akşehir'de kıraathanede çıkan silahlı saldırıda 33 yaşındaki İbrahim Aktaş hayatını kaybetti, bir müşteri yaralandı; şüpheli yakalandı.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 18:47

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Akşehir'de kıraathanede tartışma silahla bitti: bir ölü, bir yaralı

Akşehir'de kıraathanede tüfekli saldırı: bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde bir kıraathanede meydana gelen silahlı saldırı sonucu İbrahim Aktaş (33) hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Olay, saat 15.30 sularında 24 Ağustos Bulvarı üzerindeki F.Ş.'ye ait kıraathanede gerçekleşti.

Olay anı ve müdahale:

Edinilen bilgilere göre, aralarında husumet bulunduğu belirtilen H.H.Ş., kıraathaneye av tüfeğiyle geldi ve işletmeci F.Ş. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, yanında getirdiği av tüfeğiyle içeride rastgele ateş açtı. Saçmalar, içeride bulunan müşterilerden İbrahim Aktaş ve Musa Y.'ye isabet etti.

Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde İbrahim Aktaş'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi; yaralanan Musa Y. ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Şüphelinin yakalanması ve soruşturma:

Saldırının ardından olay yerinden kaçan H.H.Ş., polis ekipleri tarafından kısa süreli bir çalışma sonrası kaçarken girdiği bir iş yerinde yakalandı. Akşehir Kaymakamı Mustafa Yiğit de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Polis ekipleri olay yeri ve çevresinde geniş çaplı inceleme yaptı, tahkikat başlatıldı.

Olayda hayatını kaybeden İbrahim Aktaş'ın Kocaeli'de çalıştığı ve ailesini görmek amacıyla memleketi Akşehir'e izne geldiği öğrenildi. Aktaş'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Akşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili adli süreç ve soruşturma sürüyor.

Kıraathaneye tüfekli saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Kıraathaneye tüfekli saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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