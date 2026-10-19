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Bayrampaşa'da yıkımın ardından asılı kalan klozet mahalleyi güldürdü

Bayrampaşa'da kentsel dönüşüm yıkımında geriye sadece 3’üncü kat duvarına asılı kalan klozet kaldı; dron görüntüleri ve sosyal medyada hızla yayıldı.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 16:18

GÜNCELLEME: 19 Ekim 2026 - 16:25

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bayrampaşa'da yıkımın ardından asılı kalan klozet mahalleyi güldürdü

yıkımın ardından ortaya çıkan görüntü:

İstanbul Bayrampaşa’da kentsel dönüşüm kapsamında yürütülen bir bina yıkımı, sıra dışı bir kareye sahne oldu. Yıkım ekiplerinin çalışması sonrası koca bina yerle bir edilirken, geride sadece 3’üncü kat duvarına asılı bir klozet kaldı. Yan binanın dış cephesine adeta monte edilmiş gibi duran bu nesne, alanda bulunanların ve çevredekilerin dikkatini çekti.

mahalle sakinleri ve tepkiler:

Olay yerinden geçenler ve mahalle sakinleri ortaya çıkan manzarayı şaşkınlıkla karşıladı; birçok kişi cep telefonlarıyla fotoğraf ve video çekti. Mahalle sakinlerinden Hasan Aktaş, durumu şaşırtıcı bulduğunu söyleyerek, bunun bir espri ürünü olabileceğini belirtti. Aktaş, "Bina birkaç gün önce yıkıldı. Sosyal medyada da çok paylaşılıyor. Sanırım kepçe operatörünün mizah anlayışı bu; yoksa koskoca binayı yıkar, klozeti de alırdı" yorumunu yaptı.

sosyal medya ve dron görüntüleri:

Olay kısa sürede sosyal medyada yayıldı; bazı paylaşımlar havadan dronla çekilen görüntülerle desteklendi. Görüntüler, hem mahalledeki gülümsemeyi hem de yıkım çalışmalarının beklenmedik ayrıntılarını öne çıkardı. Paylaşımlar üzerinde yapılan yorumlar mizahi tonluydu ve uygulamadaki hatalar veya operatörün kararı üzerine spekülasyonlar içeriyordu.

Bu tür görüntüler, kentsel dönüşüm süreçlerinin kent gündeminde nasıl farklı algılandığını da gösteriyor. Yıkımın teknik yönleri bir kenara bırakıldığında, geriye kalan bu küçük ama çarpıcı ayrıntı, mahalle hafızasında ve sosyal medyada kısa sürede yer etti.

Asılı kalan klozet hem bölge sakinlerinin sohbetine konu oldu hem de yıkım çalışmalarında dikkat edilmesi gereken noktalara dair farkındalık yarattı; görenlerin tebessüm etmesiyle sosyal paylaşımlar devam ediyor.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA&#039;DA KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN BİNA YIKIMI, HAFIZALARDAN SİLİNMEYECEK...

İSTANBUL BAYRAMPAŞA'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN BİNA YIKIMI, HAFIZALARDAN SİLİNMEYECEK VE GÖRENLERİ TEBESSÜM ETTİRECEK SIRA DIŞI BİR GÖRÜNTÜYE SAHNE OLDU. YIKIM EKİPLERİNİN KOCA BİNAYI YERLE BİR ETTİĞİ ÇALIŞMANIN ARDINDAN GERİYE SADECE 3'ÜNCÜ KATIN DUVARINDA ASILI KALAN BİR KLOZET KALDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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