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Antalya Muratpaşa'da kısa sürede kontrol altına alınan yangın salonu kullanılmaz hale getirdi

Antalya Muratpaşa'da 6 katlı binanın 5'inci katında çıkan yangında salon kullanılamaz hale geldi; yangının elektrik kaynaklı olduğu iddia edildi.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 16:53

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Antalya Muratpaşa'da kısa sürede kontrol altına alınan yangın salonu kullanılmaz hale getirdi

Olay yeri:

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi'nde bulunan 6 katlı apartmanın 5'inci katındaki bir dairede yangın çıktı. Yangının, dairenin salon bölümünde başladığı bildirildi. Daire sahibi Serkan U.'ya ait evde yangın sırasında kimsenin bulunmadığı belirtildi.

Müdahale ve hasar:

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına hızlı müdahale ederek alevlerin diğer dairelere sıçramasını ve yangının büyümesini önledi. Müdahale sonucunda yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü ancak salon bölümünde yoğun yanık ve is hasarı oluştu; salon tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi ve dairede maddi zarar meydana geldi.

Olası neden ve soruşturma:

Yangının çıkış nedeni hakkında ilk bilgilerde, olay yerinde kısa süre önce yeni doğalgaz borusu döşendiğinin kaydedilmesine rağmen yangının elektrik kaynaklı olduğu iddia edildi. Bu iddia üzerine yetkililer, yangının kesin nedenini belirlemek amacıyla inceleme başlattı. Soruşturma tamamlanana dek kesin sonuca varılmayacağı vurgulanıyor.

Yetkililer ve itfaiye yetkilileri, benzer olayların önüne geçmek için elektrik tesisatı kontrollerinin önemine dikkat çekti ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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Antalya'da 6 katlı binanın 5'inci katında yangın

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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