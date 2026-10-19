Niğde'de muhtarlarla istişare vurgusu

niğde öğretmenevi'nde muhtarlar günü programı

Niğde Valisi Nedim Akmeşe, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Niğde Öğretmenevi'nde düzenlenen programda köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Programa Vali Yardımcısı Soner Divli, İl Emniyet Müdürü Erdinç Yüceer, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Murat Dinçer, İl Genel Meclisi Başkanı Asım Acar, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Nebol, İdare ve Denetim Müdürü Vijdan Eytemiş, Muhtarlar Derneği Başkanı Bahtiyar Yamaner ile çok sayıda muhtar katıldı.

muhtarlığın rolü ve iletişim:

Programda Vali Akmeşe, muhtarlık kurumunun köklü devlet geleneğinin önemli bir parçası olduğunu vurguladı. Muhtarların vatandaşların talep ve beklentilerini ilgili kurumlara ulaştırarak kamu hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesinde önemli sorumluluklar üstlendiğini belirten Akmeşe, muhtarların devlet ile vatandaş arasındaki iletişimi güçlendiren bir köprü olduğuna dikkat çekti.

iş birliğiyle hizmete devam:

Vali Akmeşe, Niğde'nin her noktasına hizmet ulaştırmak için muhtarlarla iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. Niğde'mizin her köyünde ve mahallesinde büyük bir özveriyle görev yapan, ilimizin gelişimi için yürüttüğümüz çalışmalarda bizlerle iş birliği içerisinde olan tüm muhtarlarımıza emekleri ve katkıları dolayısıyla teşekkür ediyorum dedi. Köy ve mahallelerde yaşanan sorunların çözümü, vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması ve kamu hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi amacıyla istişareye önem verileceği vurgulandı.

Program, Vali Akmeşe'nin tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutlaması ve görevlerinde başarı dilemesiyle son buldu.

VALİ AKMEŞE, MUHTARLAR GÜNÜ’NDE MUHTARLARLA BULUŞTU