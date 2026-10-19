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Alaşehir'de Sarısu Mahallesi'ndeki operasyonda 1 kilo esrar ele geçirildi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 kilo 1,06 gram esrar ele geçirildi; gözaltına alınan G.T. (50) adliyeye sevk edilip tutuklandı.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 16:39

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Alaşehir'de Sarısu Mahallesi'ndeki operasyonda 1 kilo esrar ele geçirildi

Alaşehir'de Sarısu Mahallesi'ndeki operasyonda 1 kilo esrar ele geçirildi

Operasyon ve ele geçirilen miktar:

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Alaşehir Büro Amirliği ekipleri Sarısu Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada 1 kilo 1,06 gram esrar ele geçirildi.

Şüphelinin gözaltı ve yargılama süreci:

Operasyonda gözaltına alınan G.T. (50), emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

ALAŞEHİR İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİNCE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 1 KİLO 1,06 GRAM ESRAR...

ALAŞEHİR İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİNCE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 1 KİLO 1,06 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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