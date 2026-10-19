Manisa otogarında tahliye kararı gerilime yol açtı

olayın gelişimi:

Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde, bilet gişelerinin tahliyesine tepki gösteren eski işletmeci otobüs firmaları terminalin ana giriş kapısını otobüslerle ulaşıma kapattı. Eylem nedeniyle ana giriş yaklaşık dört saat boyunca kapalı kaldı; otogara giriş ve çıkışlar bu süre boyunca yan kapılardan sağlandı.

Öğlen saatlerinde başlayan tahliye işlemleri emniyet ve zabıta ekipleri eşliğinde gerçekleştirildi. Mevcut otobüs firmalarının yetkilileri, uygulamaya tepki göstererek otobüsleri ana kapının önüne çekti ve bekleyiş sürerken terminal içi ulaşıma kesintisiz devam edildi.

talepler ve tepkiler:

Dedelerinden devraldıkları işletmelerde yaklaşık 70 yıldır hizmet verdiklerini belirten Manisa Seyahat ve çeşitli ilçe firmalarının temsilcileri, alınan karara itiraz ettiklerini söyledi. Manisa Seyahat Kooperatifi Başkanı Levent Zibeller, hukuki sürecin Danıştay nezdinde devam ettiğini, mahkeme kararını beklediklerini ifade etti.

Zibeller, valilik ve kaymakamlık tarafından verilen sürenin dolması nedeniyle tahliyenin yapıldığını belirtirken, öğrenci, işçi ve iş insanlarını taşıdıklarını vurguladı ve bu dönemde kendilerine yeni bir yol bulacaklarını anlattı. Görüşmelerin ardından firma yetkilileri eylemi sonlandırma ve ana kapıyı yeniden ulaşıma açma kararı aldı.

hukuki süreç ve operasyon:

Terminaldeki gişeler için Mart ayında yapılan ihaleyi Manisa Büyükşehir Belediyesi iştiraki Besot A.Ş. düzenledi; ihalede terminaldeki 11 bilet gişesini yeni firmalar kazandı. Eski kiracıların mevcut sözleşmelerini gerekçe göstererek süreci yargıya taşıması üzerine Manisa 1. İdare Mahkemesi tahliyelerin yapılması yönünde karar verdi.

Karşılıklı itirazlarla dosya Danıştaya taşındı. Davada mahkemenin verdiği son "ivedi tahliye" hükmünün ardından Şehzadeler Kaymakamlığı ve emniyet güçleri eşliğinde tahliye işlemleri başlatıldı. İhaleyi kazanan tarafın temsilcisi Haşim Angi, kararın kesinleştiğini belirterek eski işletmecilerin ihalelere katılmadığını ve süreç boyunca ulaşımda aksama yaşanmadığını söyledi.

Taraflar arasında saatler süren görüşmeler yapıldı; görüşmelerin ardından firma yetkilileri otobüslerini çekti ve ana giriş kapısı yeniden trafiğe açıldı. Yetkililer, eylem sürecinde yolcu mağduriyetinin önlenmesi için seferlerin yan girişlerden kesintisiz devam ettiğini ifade etti.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞEHİRLER ARASI OTOBÜS TERMİNALİ'NDE BİLET GİŞELERİNİN TAHLİYESİNE TEPKİ GÖSTEREN ESKİ İŞLETMECİ OTOBÜS FİRMALARI, TERMİNALİN ANA GİRİŞ KAPISINI OTOBÜSLERLE ULAŞIMA KAPATTI. GERGİNLİK SÜRESİNCE OTOGARA GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR YAN KAPILARDAN SAĞLANIRKEN, ANA GİRİŞ KAPISI YAKLAŞIK 4 SAATLİK BEKLEYİŞİN ARDINDAN YENİDEN ULAŞIMA AÇILDI.