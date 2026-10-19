Dolar 49,5494 +0,08%
Euro 55,6040 -0,08%
Bist 11.439,65 -2,41%
Altın Gram 6.633,93 -0,40%
EUR/USD 1,1217 -0,24%
Brent Petrol 108,14 -1,57%
--°

Kemerburgaz'da selin ardından: çok sayıda hayvan telef oldu

Eyüpsultan Kemerburgaz'da derenin taşmasıyla evleri su bastı; dron görüntüleri selin geride çok sayıda hayvan ölümü ve ciddi zarar bıraktığını gösterdi.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 16:51

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Kemerburgaz'da selin ardından: çok sayıda hayvan telef oldu

Kemerburgaz'da derenin taşması yerleşimi vurdu

İstanbul'da geçtiğimiz hafta etkili olan sağanak yağışların ardından Eyüpsultan Kemerburgaz'da bulunan derenin taşması, Göksin Sokak'taki bazı evleri ve çevreyi su altında bıraktı. Selin geri bıraktığı zarar, dronla havadan kaydedilen görüntülerde net şekilde görüldü; birçok ev ve araç etkilenirken mahalle sakinleri ani tahliyeyle evlerini terk etmek zorunda kaldı.

komşuların hızlı müdahalesi: tahliyeler ve yaşanan anlar

Olay günü bölgedeki bir vatandaş olan Mihriban Örsmen, yaşadıklarını "Büyük bir felaket yaşadık o gün. Oldukça büyük bir sel geldi" sözleriyle anlattı. Örsmen, 12, 13 ve 14 yaşlarındaki üç çocuğunu ve altı kedisini komşuların yardımıyla tahliye ettiklerini, evde maksimum 5 dakika kaldıklarını belirtti. Aracının yarıya kadar suya girdiğini, ancak yüksek bir araç olması sayesinde bölgeyi terk etmeyi başardığını söyledi.

hayvan kayıpları ve sahadaki çalışmalar

Mahallede sel nedeniyle çevrede bulunan çok sayıda hayvanın telef olduğu bildirildi. Örsmen, "Atlar, inekler, koyunlar, bir sürü hayvan telef oldu" diyerek kayıpların boyutuna dikkat çekti. Ayrıca bazı ölü hayvanların bölgede bırakıldığını, bunun çevrede kokuya neden olduğunu ve mahalle sakinlerinin kendi imkanlarıyla temizlik ve kurtarma çalışmaları yürüttüğünü ifade etti.

Dron görüntüleri selin evler ve hayvanlar üzerindeki etkisini belgeliyor; yetkililer ve ilgili birimler hasar tespit ve temizlik çalışmalarına devam ediyor. Mahalle sakinleri ise hem can kaybını önlemeye hem de geride kalan maddi zararları gidermeye çalışıyor.

GÖKSİN SOKAKTA BULUNAN EVLERİ DERENİN TAŞMASI SONUCUNDA SU BASARKEN, ÇEVREDE BULUNAN HAYVANLAR...

GÖKSİN SOKAKTA BULUNAN EVLERİ DERENİN TAŞMASI SONUCUNDA SU BASARKEN, ÇEVREDE BULUNAN HAYVANLAR TELEF OLDU.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bayrampaşa'da stada zorla girme girişimi: 5 şüpheli adli kontrolle serbest
images

Lüks vitrinler kırıldı, sokaklar yağmalandı: Fransa’da mağazalar ağır zarar görd...
images

Nazilli Devlet Hastanesi'nde yaklaşık 6 ay önce göreve başlayan beyin cerrahı FE...
images

Amasya’daki kuyumcuda çelik kasada 5 adet F serisi 1 dolarlık banknot bulundu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Saltukova'da altyapı ısrarı: her yağmurda aynı tablo, yeni kanal talebi büyüyor

Siyasi diyalog öne çıktı: DEM Parti heyeti YENİ Parti genel merkezinde

Bayrampaşa'da stada zorla girme girişimi: 5 şüpheli adli kontrolle serbest

Ağ ekipmanının kopması denizde kazaya yol açtı: bir balıkçı yaşamını yitirdi

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi