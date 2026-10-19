Kemerburgaz'da selin ardından: çok sayıda hayvan telef oldu

Kemerburgaz'da derenin taşması yerleşimi vurdu

İstanbul'da geçtiğimiz hafta etkili olan sağanak yağışların ardından Eyüpsultan Kemerburgaz'da bulunan derenin taşması, Göksin Sokak'taki bazı evleri ve çevreyi su altında bıraktı. Selin geri bıraktığı zarar, dronla havadan kaydedilen görüntülerde net şekilde görüldü; birçok ev ve araç etkilenirken mahalle sakinleri ani tahliyeyle evlerini terk etmek zorunda kaldı.

komşuların hızlı müdahalesi: tahliyeler ve yaşanan anlar

Olay günü bölgedeki bir vatandaş olan Mihriban Örsmen, yaşadıklarını "Büyük bir felaket yaşadık o gün. Oldukça büyük bir sel geldi" sözleriyle anlattı. Örsmen, 12, 13 ve 14 yaşlarındaki üç çocuğunu ve altı kedisini komşuların yardımıyla tahliye ettiklerini, evde maksimum 5 dakika kaldıklarını belirtti. Aracının yarıya kadar suya girdiğini, ancak yüksek bir araç olması sayesinde bölgeyi terk etmeyi başardığını söyledi.

hayvan kayıpları ve sahadaki çalışmalar

Mahallede sel nedeniyle çevrede bulunan çok sayıda hayvanın telef olduğu bildirildi. Örsmen, "Atlar, inekler, koyunlar, bir sürü hayvan telef oldu" diyerek kayıpların boyutuna dikkat çekti. Ayrıca bazı ölü hayvanların bölgede bırakıldığını, bunun çevrede kokuya neden olduğunu ve mahalle sakinlerinin kendi imkanlarıyla temizlik ve kurtarma çalışmaları yürüttüğünü ifade etti.

Dron görüntüleri selin evler ve hayvanlar üzerindeki etkisini belgeliyor; yetkililer ve ilgili birimler hasar tespit ve temizlik çalışmalarına devam ediyor. Mahalle sakinleri ise hem can kaybını önlemeye hem de geride kalan maddi zararları gidermeye çalışıyor.

GÖKSİN SOKAKTA BULUNAN EVLERİ DERENİN TAŞMASI SONUCUNDA SU BASARKEN, ÇEVREDE BULUNAN HAYVANLAR TELEF OLDU.