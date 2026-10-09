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Beklenmedik ceza: başka araca ait plaka takan oto kurtarıcıya 186 bin lira para cezası

Bolu'da D-100 Sanayi Kavşağı'nda durdurulan oto kurtarıcıda başka araca ait plaka bulundu; Ü.T.'ye 186 bin lira ceza, ehliyet ve araç 1 ay men.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 16:11

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Beklenmedik ceza: başka araca ait plaka takan oto kurtarıcıya 186 bin lira para cezası

Olayın gelişimi:

Polis ekipleri D-100 kara yolu Sanayi Kavşağı'nda yaptıkları denetim sırasında Bolu Adliyesi önünde Ü.T. idaresindeki oto kurtarıcıyı durdurdu. Yapılan kontrolde aracın üzerinde başka bir araca ait plaka takılı olduğu belirlendi.

Uygulanan cezai yaptırımlar:

Denetimi gerçekleştiren ekipler sürücü Ü.T.'ye mevzuat gereği 186 bin lira idari para cezası uyguladı. Ayrıca sürücünün ehliyetine 1 ay süreyle el konuldu ve oto kurtarıcı araç 1 ay trafikten men edildi.

Denetimin yeri ve süreci:

Olay, D-100 kara yolu Sanayi Kavşağı mevkiinde gerçekleşti. Polis ekipleri bölgede durdurma ve belge kontrolleri yaparken, inceleme sonucu plaka değişikliğinin tespit edilmesi üzerine yasal işlem başlatıldı.

BOLU’DA OTO KURTARICI ARACINA BAŞKA BİR ARACA AİT PLAKA TAKTIĞI BELİRLENEN SÜRÜCÜYE POLİS EKİPLERİ...

BOLU’DA OTO KURTARICI ARACINA BAŞKA BİR ARACA AİT PLAKA TAKTIĞI BELİRLENEN SÜRÜCÜYE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN 186 BİN LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI. SÜRÜCÜNÜN EHLİYETİNE 1 AY SÜREYLE EL KONULURKEN, ARAÇ DA 1 AY TRAFİKTEN MEN EDİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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