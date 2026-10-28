Belçika kaynaklı büyük kokain şebekesinin elebaşı İstanbul'da yakalandı

operasyon ve yakalama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinin koordineli çalışması sonucu, Belçika adli makamlarınca "uyuşturucu madde ticareti ve suç örgütü kurma" suçlarından difüzyonla uluslararası seviyede aranan S.G. Zeytinburnu'nda yakalandı. Emniyet kaynakları, şüphelinin Belçika'daki önemli bir kokain organizasyonunda yönetici konumunda olduğuna dair tespitler bulunduğunu bildirdi.

örgütün sevkiyat yöntemi

Soruşturmada, S.G. ve örgütünün Kolombiya'dan yürüttüğü sevkiyatın yöntemi öne çıktı. Belgelerde, uyuşturucunun Kolombiya'dan gönderilen 6 ton bakır tozu içerisine gizlenmiş 2 ton kokain olarak Belçika'ya ulaştırıldığı, buradan da Avrupa ülkelerine sevkiyat gerçekleştirildiği yönünde bulgular yer aldı.

soruşturmanın merkezi bulguları

Emniyet açıklamasına göre şüphelinin söz konusu sevkiyattan yüksek gelir elde ettiği tespit edildi. Ayrıca S.G.'nin Kolombiya bağlantılarını sağladığı ve kokaini emdirildiği maddeden ayırmak için gerekli kimyasalları temin ettiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma ve delil toplama işlemleri sürüyor; işlemleri yürüten birimler arasında Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat müdürlükleri koordineli çalışmaya devam ediyor.

ULUSLARARASI SEVİYEDE ARANAN S.G., ZEYTİNBURNU’NDA YAKALANDI.