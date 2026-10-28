Çorum-Osmancık kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı

Çorum-Osmancık kavşağında çarpışma:

Çorum-Osmancık kara yolu üzerindeki Çorum-Osmancık Kavşağı'nda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada üç kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri müdahale etti.

Kaza detayı ve araçlar:

Edinilen bilgiye göre, S.Y. idaresindeki 06 BIJ 902 plakalı Skoda marka otomobil ile S.O. yönetimindeki 37 AT 106 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışma sırasında 37 AT 106 plakalı araçta yolcu olarak bulunan A.B., F. O. ve L. O. yaralandı.

Müdahale, hastane ve trafik:

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle kapanan Osmancık istikameti, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

ÇORUM'DA İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI NETİCESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ YARALANDI.