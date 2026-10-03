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Antakya’nın karatecileri 20 madalyayla döndü

Antakya Belediyesi Karate Takımı, 25 sporcu ile katıldığı Hatay’ın Kurtuluşu turnuvasında 8 altın, 3 gümüş, 9 bronzla toplam 20 madalya ve genel klasmanda 2. oldu.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 00:29

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Antakya’nın karatecileri 20 madalyayla döndü

başarı ve genel sonuçlar:

Antakya Belediyesi Karate Takımı sporcuları, Hatay’ın Kurtuluşu İller Arası Karate Yarışması’nda elde ettikleri derecelerle organizasyonu tamamladı. Takım, toplam 20 madalya ile genel klasmanda 2. sırada yer aldı.

madalya dağılımı ve katılım:

Antakya ekibi organizasyona 25 sporcu ile katıldı ve müsabaka sonunda 8 altın, 3 gümüş ve 9 bronz madalya kazandı. Elde edilen bu sayısal sonuç takımın turnuvadaki performansını ortaya koydu.

belediye ve antrenörlerin tebriki:

Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar, yarışmada mücadele eden sporcular ile antrenörler Adnan Kuzu ve Ahmet Helvacıoğulları'nı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Antakya Belediyesi tarafından yapılan açıklamada sporcuların performansına vurgu yapıldı.

ANTAKYA BELEDİYESİ KARATE TAKIMI SPORCULARI, HATAY’IN KURTULUŞU İLLER ARASI KARATE YARIŞMASI’NDA...

ANTAKYA BELEDİYESİ KARATE TAKIMI SPORCULARI, HATAY’IN KURTULUŞU İLLER ARASI KARATE YARIŞMASI’NDA 20 MADALYA KAZANDI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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