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Çöplükte başlayan yangın Antakya ekipleri sayesinde kısa sürede kontrol altına alındı

Hatay'ın Antakya ilçesi Üzümdalı Mahallesi'ndeki çöplükte çıkan yangın, itfaiye ve ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı; ardından soğutma yapıldı.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 00:25

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EDİTÖR: Aslı Han

Çöplükte başlayan yangın Antakya ekipleri sayesinde kısa sürede kontrol altına alındı

Üzümdalı Mahallesi'nde çöplükte yangın çıktı

Hatay'ın Antakya ilçesi Üzümdalı Mahallesi'ndeki çöplük alanında yangın meydana geldi. Olay yerine sevk edilen ekipler, bölgeye hızla intikal ederek çalışmalara başladı.

Müdahale ve kontrol:

Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangının büyümesi ve çevreye yayılması engellendi. Kısa sürede kontrol sağlanarak alevler söndürüldü.

Soğutma çalışmaları sürüyor:

Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgedeki ekipler, olay yerinde soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yetkililer, yangının çevreye zarar vermemesi için gerekli tedbirlerin alındığını bildirdi.

ANTAKYA ÜZÜMDALI MAHALLESİ’NDE ÇÖPLÜK ALANDA ÇIKAN YANGIN EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE BÜYÜMEDEN...

ANTAKYA ÜZÜMDALI MAHALLESİ’NDE ÇÖPLÜK ALANDA ÇIKAN YANGIN EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE BÜYÜMEDEN KONTROL ALTINA ALINDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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