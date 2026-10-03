Çöplükte başlayan yangın Antakya ekipleri sayesinde kısa sürede kontrol altına alındı

Üzümdalı Mahallesi'nde çöplükte yangın çıktı
Hatay'ın Antakya ilçesi Üzümdalı Mahallesi'ndeki çöplük alanında yangın meydana geldi. Olay yerine sevk edilen ekipler, bölgeye hızla intikal ederek çalışmalara başladı.
Müdahale ve kontrol:
Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangının büyümesi ve çevreye yayılması engellendi. Kısa sürede kontrol sağlanarak alevler söndürüldü.
Soğutma çalışmaları sürüyor:
Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgedeki ekipler, olay yerinde soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yetkililer, yangının çevreye zarar vermemesi için gerekli tedbirlerin alındığını bildirdi.
ANTAKYA ÜZÜMDALI MAHALLESİ’NDE ÇÖPLÜK ALANDA ÇIKAN YANGIN EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE BÜYÜMEDEN KONTROL ALTINA ALINDI.
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