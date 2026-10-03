Upamecano'nın kırmızı kartı maçın akışını değiştirdi: Fransa 1-1 İtalya

Türkiye’nin de yer aldığı UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup’un üçüncü maçında Fransa, sahasında İtalya ile karşılaştı ve mücadele 1-1 berabere tamamlandı. Stade de France’deki karşılaşma iki takımın kontrollü oyunu ile başladı ve ilk yarıda gol sesi çıkmadı.

goller ve kritik anlar:

İkinci yarıda ev sahibi Fransa daha etkili oldu ve aradığı golü 55. dakikada buldu. Fransa’nın kullandığı serbest vuruşta Michael Olise fileleri havalandırdı ve skoru 1-0 yaptı. İtalya, beraberlik için baskısını artırdı ve 68. dakikada Alessandro Bastoni ile skoru 1-1’e getirdi. Her iki takım da ilerleyen dakikalarda galibiyet golü için fırsatlar aradı ancak değerlendiremedi.

85. dakikada Fransa’dan Dayot Upamecano ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Kalan bölümde İtalya, bir kişi eksik rakibi karşısında daha fazla yüklendi ancak başka gol olmadı.

gruptaki etkiler:

Bu sonuçla Fransa, puanını 7'ye yükselterek UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup’taki liderliğini sürdürdü. İtalya ise 4 puana ulaşarak grupta 3. sırada yer aldı.

Maç, fransız ev sahipliğinde geçen dengeli oyun, ikinci yarıdaki tempolu bölümler ve Upamecano’nın kart cezasının yarattığı gerilimle öne çıktı; her iki takım da galibiyet için pozisyon üretse de skoru değiştiremedi.

TÜRKİYE'NİN DE YER ALDIĞI UEFA ULUSLAR A LİGİ 1. GRUP'UN ÜÇÜNCÜ MAÇINDA FRANSA, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI İTALYA İLE 1-1 BERABERE KALDI.