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Meşrutiyet Mahallesi'nde boş binada kısmi göçük: istinat duvarlarında çatlaklar görüldü

Zonguldak'ta Meşrutiyet Mahallesi'nde akşam iki katlı boş binada kısmi göçük oldu; polis ve itfaiye çevre güvenliğini sağlayıp inceleme başlattı.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 19:47

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Meşrutiyet Mahallesi'nde boş binada kısmi göçük: istinat duvarlarında çatlaklar görüldü

Meşrutiyet Mahallesi'nde boş binada kısmi göçük

Zonguldak'ın Meşrutiyet Mahallesi Sütliyen Sokak üzerinde bulunan kullanılmayan iki katlı bir binada akşam saatlerinde kısmi göçük meydana geldi. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye güvenlik ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

olayın detayları:

Ekiplerin ilk incelemesinde, binanın ön kısmındaki istinat duvarlarında çatlaklar tespit edildi. Göçüğün yaşandığı yapının bitişiğinde yine kullanılmayan bir üç katlı bina bulunduğu bildirildi; bu durum, çevresel risk değerlendirmesinin önemini artırdı.

ekiplerin çalışmaları:

Bölgeye intikal eden polis ve Zonguldak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak bölgeyi şeritle çevirdi ve yaya ile araç trafiğini kontrollü hale getirdi. Ekipler, yapının durumu ve olası yayılma riskine karşı ayrıntılı inceleme yapıyor.

Yetkililer, şu aşamada olaya ilişkin ihbar üzerine müdahalenin sürdüğünü ve güvenlik önlemlerinin öncelikli olduğunu belirtti. İncelemeler devam ediyor ve elde edilecek bulgulara göre yapılacak işlemler kamuoyuyla paylaşılacak.

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Zonguldak'ta iki katlı binada kısmi göçük meydana geldi

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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