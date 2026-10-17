Süper Lig standardı: zeminler futbolcu sağlığını gözetmeli

maç özeti:

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, Eryaman Stadı'nda Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Okan Buruk, hem karşılaşmanın zorluğunu hem de sahaya ilişkin ciddi eleştirilerini dile getirdi. Buruk, Avrupa maçları dönüşünde bu tür karşılaşmaların oynamasının zor olduğunu belirterek takımının daha iyi performans göstermesi gerektiğini vurguladı.

maç performansı ve rakip değerlendirmesi:

Buruk, Gençlerbirliği'ni istekli ve doğru oynadıkları için tebrik etti; rakibin birçok gol pozisyonuna girdiğini, kendilerinin de fırsatlar yakaladığını söyledi. Son 15 dakikada topu daha fazla aldığı ve rakip yarı alana yerleşip golü bulduklarını ifade etti. Oyuncuların saha koşulları yüzünden endişe yaşadığını, bunun bireysel performansları etkilediğini belirtti ve "Oyuncularda 'Kayarsam düşer miyim, sakatlanır mıyım' korkusu oluşuyor" değerlendirmesini paylaştı.

zemin ve oyuncu sağlığı:

Buruk, maçın en çok konuşulan konusunu net olarak sahaya bağladı: "Adını ’Süper Lig’ koyuyorsanız, zemin de bu lige yakışıyor olması gerekir". Leao'nun zeminden dolayı ayağının kayıp sakatlık geçirerek oyundan çıktığını aktardı ve bunun takımdaki riski gösterdiğini dile getirdi. Buruk, zeminlerin kontrolünün Türkiye Futbol Federasyonu'nda olması gerektiğini savunarak futbolcu sağlığının önemine işaret etti: bir kayma çapraz bağ yaralanmasına dahi yol açabileceği uyarısında bulundu.

oyuncu değerlendirmeleri ve gelecek hedefleri:

Torreira'nın kırmızı kart cezası nedeniyle olmamasını önemli bir eksik olarak niteleyen Buruk, onun baskıyı başlatan ve pas akışını sağlayan bir isim olduğunu söyledi. Kiralık olarak Gençlerbirliği'nde forma giyen Metehan Baltacı için "Metehan çok iyi oynadı" diyerek oyuncunun savunmadaki performansını övdü. Aleksey Batrakov'un özellikle son bölümdeki performansını beğendiğini, takım oyununa katkısının önemli olduğunu ifade etti.

Buruk, Şampiyonlar Ligi'ndeki hedeflerine de değinerek önlerinde 5 önemli maç olduğunu, deplasmanda Lille ile oynayacakları maça yüksek performansla gitmeleri gerektiğini belirtti. İç sahadaki üç maçın başarısında kalite ve isteğin sürdürülmesinin şart olduğunu vurguladı.

Toparlayarak, Buruk bu maçı zemin koşulları ve konsantrasyon eksikliği bağlamında değerlendirdi; üç puanı aldıklarını ancak lig içindeki benzer karşılaşmalara zihinsel ve fiziksel hazırlığı artırmaları gerektiğini söyledi. Soyunma odasına dönen oyuncuların yüzündeki moral bozukluğunu da maçın zorluğuna örnek gösterdi.

GALATASARAY TEKNİK DİREKTÖRÜ OKAN BURUK