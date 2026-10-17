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Kartal'ın Alanyaspor planı: üç isme şans

İsmail Kartal, Aston Villa maçının 11'inden üç değişiklik yaparak Levent Mercan, N'Golo Kante ve Romelu Lukaku'yu ilk 11'e dahil etti; Asensio ve Mert Müldür kadroda yok.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 19:45

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kartal'ın Alanyaspor planı: üç isme şans

Fenerbahçe'de kadro tercihi

Trendyol Süper Lig 8. haftasında Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor karşısına Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'ya karşı sahaya çıkan 11'inden 3 değişiklik yaparak çıktı. Kartal, savunma, orta saha ve forvet hattında rotasyon uyguladı.

yapılan değişiklikler:

Sol bekte Archie Brown yerine Levent Mercan, orta sahada İsmail Yüksek yerine N'Golo Kante, forvette ise Vedat Muriqi yerine Romelu Lukaku ilk 11'de görevlendirildi. Teknik ekip, bu tercihleriyle maçın temposuna ve fiziksel yüklemeye göre denge aradı.

levent mercan ve lukaku'nun durumu:

Levent Mercan, sezonun ilk haftasındaki Gençlerbirliği maçından sonra 6 maç aradan sonra yeniden 11'de yer aldı; bu sezon Levent üç maçta ise sonradan oyuna dahil olmuştu. Romelu Lukaku ise Alanyaspor karşısında 11'de ikinci kez sahaya çıktı; Lukaku ilk kez Gaziantep FK deplasmanında 11'de başlamış, diğer 5 maçta yedekten oyuna girmişti.

kadro ve eksikler:

Mücadeleye çıkan ilk 11 şu şekilde: Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake, Levent Mercan, Matteo Guendouzi, N'Golo Kante, Mason Greenwood, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın ve Romelu Lukaku. Yedekler arasında ise Mert Günok, Kojo Oppong, Yiğit Efe Demir, Archie Brown, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Mert Hakan Yandaş, Kerem Aktürkoğlu, Dorgeles Nene ve Vedat Muriqi yer aldı.

Fenerbahçe, Akdeniz temsilcisine karşı kadroda iki önemli eksikle sahadaydı: menisküs yırtığı nedeniyle tedavisi devam eden Mert Müldür ve sakatlığı bulunan Marco Asensio kadroya alınmadı. Asensio'nun, Aston Villa maçının başlamasına kısa süre kala diz bölgesinden sakatlık yaşadığı açıklanırken, oyuncunun bireysel çalışmalarına devam ettiği belirtildi. Ayrıca ligde lisansı çıkarılmayan Jayden Oosterwolde de mücadeleyi tribünden takip etti.

FENERBAHÇE TEKNİK DİREKTÖRÜ İSMAİL KARTAL, SON OYNADIKLARI ASTON VİLLA MAÇI 11&#039;İNE GÖRE ALANYASPOR...

FENERBAHÇE TEKNİK DİREKTÖRÜ İSMAİL KARTAL, SON OYNADIKLARI ASTON VİLLA MAÇI 11'İNE GÖRE ALANYASPOR KARŞILAŞMASINA 3 DEĞİŞİKLİK İLE ÇIKTI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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