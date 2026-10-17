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Şile belediyesi 24 saat sahada: yağışa karşı tahliye ve temizlik çalışmaları sürüyor

Şile’deki yoğun yağış sonrası belediye ekipleri su tahliye, yol açma ve tahliye çalışmalarını 24 saat yürütüyor; mahallelerde kontroller sürüyor.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 19:44

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Şile belediyesi 24 saat sahada: yağışa karşı tahliye ve temizlik çalışmaları sürüyor

Şile belediyesi ekipleri sahada

İstanbul genelinde etkili olan yoğun yağışın ardından Şile Belediyesi ekipleri, ilçede oluşabilecek olumsuzluklara karşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Su baskınlarına müdahale, yol açma ve birikintilerin temizlenmesi öncelikli görevler arasında yer alıyor.

Cuma gecesinden itibaren sahada görev yapan ekipler, öncelikli olarak su tahliye çalışmalarını gerçekleştiriyor ve mahsur kalan vatandaşların güvenli bölgelere tahliyesini sağlıyor. Yağış nedeniyle ulaşıma kapanan yollar yeniden açılırken, sel sularının taşıdığı atık ve birikintilerin temizlenmesi için ilçenin farklı noktalarında ekipler yönlendiriliyor.

çalışmaların kapsamı:

Şile merkez ve Ağva merkez başta olmak üzere ilçenin çeşitli mahallelerinde eş zamanlı temizlik ve yol açma çalışmaları yürütülüyor. Ekipler, su baskını olan bölgelerde tahliye işlemleri yaparken, ulaşımda aksama yaşanan noktalarda yol açma ve temizlik faaliyetlerini önceliklendiriyor. Ayrıca mahallelerde düzenli saha kontrolleri yapılarak muhtemel risklere karşı anında müdahale ediliyor.

Belediye ekipleri yağış süresince ihtiyaç duyulan yerlere yönlendirilerek hem altyapı hem de vatandaş güvenliğini sağlamak üzere çalışmalarını sürdürüyor.

başkan vekilinin yerinde incelemesi:

Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi, yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı ve zorlu hava şartlarında görev yapan personele teşekkür etti. Terzi, yoğun yağışın başladığı ilk andan itibaren tüm ekiplerin koordineli şekilde çalıştığını belirterek, "İlçemizde etkili olan yoğun yağışın hemşehrilerimizin günlük yaşamını olumsuz etkilememesi ve yaşanan olumsuzlukların en kısa sürede giderilmesi amacıyla ekiplerimiz gece gündüz demeden, yirmi dört saat esasına göre çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

Belediye, ilçenin tüm mahallelerinde saha kontrollerini artırarak gerekli müdahaleleri sürdüreceğini ve hemşehrilerinin güvenliği için tüm imkânların seferber edildiğini duyurdu.

İSTANBUL GENELİNDE VE ŞİLE’DE ETKİLİ OLMAYA DEVAM EDEN YOĞUN YAĞIŞLARLA BİRLİKTE ŞİLE BELEDİYESİ...

İSTANBUL GENELİNDE VE ŞİLE’DE ETKİLİ OLMAYA DEVAM EDEN YOĞUN YAĞIŞLARLA BİRLİKTE ŞİLE BELEDİYESİ EKİPLERİ, İLÇEDE YAŞANABİLECEK OLUMSUZLUKLARA KARŞI ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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