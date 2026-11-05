Dolar 50,0421 +0,03%
Euro 56,2522 +0,00%
Bist 11.368,71 -0,95%
Altın Gram 6.644,23 +1,39%
EUR/USD 1,1221 -0,12%
Brent Petrol 97,31 +2,84%
--°

Belediyenin uygun fiyatlı et satış noktaları aile bütçelerine nefes aldırdı

Gaziantep Büyükşehir'in Haydi Sofraya et satış noktaları, paketli ve hijyenik ürünleri ile uygun fiyat sunarak vatandaşların bütçesine katkı sağlıyor.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 15:09

GÜNCELLEME: 05 Kasım 2026 - 16:03

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Belediyenin uygun fiyatlı et satış noktaları aile bütçelerine nefes aldırdı

Belediyenin uygun fiyatlı et satış noktaları aile bütçelerine nefes aldırdı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Haydi Sofraya et satış noktaları, kentte yaşayanlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Çınarlı Haydi Sofraya noktası ile Düztepe Çamlık Parkı’nda açılan satış alanlarında, tam otomasyonlu modern et işleme tesisinde hazırlanan paketli ürünler ekonomik fiyatlarla tüketiciye sunuluyor.

Tesis ve ürün özellikleri:

Ekmek Fabrikası ve Aşevi bünyesindeki tesiste hijyen ve gıda güvenliği standartlarına uygun üretim yapılıyor. Ürünler gram gram ve vakumlu paketlerle satışa sunuluyor; öne çıkan fiyatlar arasında dana kıyma 670 TL, dana kuşbaşı 750 TL ve kasap sucuk 700 TL bulunuyor.

Vatandaş memnuniyeti ve sosyal etki:

Saha ziyaretleri ve satış noktasından alışveriş yapan Gaziantepliler projenin aile bütçelerine katkısını vurguluyor. Hüseyin Ademci, "Belediyemize teşekkür ederiz. Halkımızın bir bölümü kasaba gidip yanaşamıyor, istediği eti alamıyordu ama burada gelip görerek alabiliyor. Bu çok güzel bir şey. Geçen gün gelip gezmiştim, bugün de arkadaşımı görmesi için getirdim. Etler tesiste hazırlanıp gram gram, kilo kilo vakumlanmış şekilde gönderiliyor. Vatandaş, buraya gelip 1-2 kilo etini rahatça alıp gidiyor. Bu halkımıza sunulan güzel bir hizmettir" diyerek uygulamanın önemine işaret etti.

Yıllar önce kasaplık yaptığını söyleyen Hayati Yıldırım, "Ben de yıllar önce kasaptım, şimdi bıraktım. Piyasada fiyatlar çok yüksek. Burada piyasaya göre daha ucuz. Aile ekonomisine de ciddi katkısı oluyor. Uygulamayı çok iyi gördüm ve çok sevindim, halk arasında da büyük memnuniyet var" ifadelerini kullandı.

Hijyen ve paketlemeye dikkat çeken Hasan Oğuzcan ise, "Başkanımız Fatma Şahin’e ve Büyükşehir Belediyemize bu güzel proje için çok teşekkür ederiz. Diğer kasaplarla kıyaslandığında fiyatlar şu an için gayet makul. Ayrıca hijyen açısından da çok önemli bir hizmet. Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu etler son derece temiz, hijyenik ve gayet güzel poşetlenmiş şekilde vatandaşlara ulaştırılıyor" dedi.

Daha önce satış noktasından alışveriş yaptığını belirten Mahmut Safioğlu da aldığı etlerin kalite ve lezzetinden memnun olduğunu, bu nedenle yeniden tercih ettiğini ve sunulan hizmet için teşekkür ettiğini ifade etti.

Proje, Belediye Başkanı Fatma Şahin’in müjdesiyle hizmete alınmış olup, Çınarlı ve Düztepe Çamlık Parkı’ndaki satış noktaları aracılığıyla vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN VATANDAŞLARIN TEMEL GIDA ÜRÜNLERİNE EKONOMİK VE...

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN VATANDAŞLARIN TEMEL GIDA ÜRÜNLERİNE EKONOMİK VE SAĞLIKLI KOŞULLARDA ERİŞİMİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA HİZMETE AÇILAN "HAYDİ SOFRAYA" ET SATIŞ NOKTALARI, GAZİANTEPLİLERDEN YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR. UYGUN FİYATLI VE HİJYENİK ÜRÜNLERDEN MEMNUN KALAN VATANDAŞLAR, PROJENİN AİLE BÜTÇELERİNE ÖNEMLİ KATKI SAĞLADIĞINI BELİRTTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

DTSO ve Düzce Üniversitesi ortaklığı fındıkta kapasite ve katma değer hedefliyor
images

Muş'ta bastonunu doğrultup şaka yapan amca kuyumcuda tebessüm bıraktı
images

Kadın dayanışmasıyla Erzurum’un yerel gündemine ortak bakış
images

Engellerin gerisinde meslek aşkı: Prof. Dr. Erol Kışlı'nin AAMC'de yer alan öykü...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kırşehir'de denetimler sürüyor: çok sayıda ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Safranbolu safranında bilim ve mutfak odaklı katma değer vizyonu

Manisa'da tarımın yeni yüzü TEKNOTARIM’26'da buluştu

DTSO ve Düzce Üniversitesi ortaklığı fındıkta kapasite ve katma değer hedefliyor

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı

Balıkesir'de Kuvayımilliye ruhu coşkuyla meydanlara yansıdı

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam