Üniversiteli öğrenciler Tokat'ın tarihine dokundu

yerinde inceleme:

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) öğrencileri, seçmeli Şehir ve Kültür dersi çerçevesinde sahada eğitim amacıyla bir gezi düzenledi. Grup, öncelikle tarihî Yağıbasan Medresesini ziyaret ederek medresenin mimari özelliklerini ve yapım tekniklerini yerinde inceledi.

Ziyarette öğrenciler, medresenin taş işçiliği, plan düzeni ve mekân ilişkileri gibi mimari unsurları gözlemleyerek ders sırasında edindikleri teorik bilgileri pekiştirme fırsatı buldu.

müzede geçmişe yolculuk:

Gezi ekibinin ikinci durağı Tokat Şehir Müzesi oldu. Müze koleksiyonunda sergilenen eserler aracılığıyla kentin geçmişine, yerel geleneklere ve gündelik yaşama dair örnekler incelendi; öğrenciler sergilenen objelerin taşıdığı kültürel ve toplumsal anlamı tartıştı.

Etkinliğin amaçlarından biri, ders içeriğinin sahada gözlemlenerek kalıcı hâle gelmesini sağlamak; bir diğeri ise kültürel mirasın korunarak gelecek kuşaklara aktarılması