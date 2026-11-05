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Üniversiteli öğrenciler Tokat'ın tarihine dokundu

TOGÜ öğrencileri, Şehir ve Kültür dersi kapsamında Yağıbasan Medresesi ile Tokat Şehir Müzesi'ni gezdi; mimariyi inceledi, kültürel miras bilinci kazandı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 15:14

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Üniversiteli öğrenciler Tokat'ın tarihine dokundu

yerinde inceleme:

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) öğrencileri, seçmeli Şehir ve Kültür dersi çerçevesinde sahada eğitim amacıyla bir gezi düzenledi. Grup, öncelikle tarihî Yağıbasan Medresesini ziyaret ederek medresenin mimari özelliklerini ve yapım tekniklerini yerinde inceledi.

Ziyarette öğrenciler, medresenin taş işçiliği, plan düzeni ve mekân ilişkileri gibi mimari unsurları gözlemleyerek ders sırasında edindikleri teorik bilgileri pekiştirme fırsatı buldu.

müzede geçmişe yolculuk:

Gezi ekibinin ikinci durağı Tokat Şehir Müzesi oldu. Müze koleksiyonunda sergilenen eserler aracılığıyla kentin geçmişine, yerel geleneklere ve gündelik yaşama dair örnekler incelendi; öğrenciler sergilenen objelerin taşıdığı kültürel ve toplumsal anlamı tartıştı.

Etkinliğin amaçlarından biri, ders içeriğinin sahada gözlemlenerek kalıcı hâle gelmesini sağlamak; bir diğeri ise kültürel mirasın korunarak gelecek kuşaklara aktarılması

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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