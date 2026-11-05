Kızılay haftasında Bartın valisi Nurtaç Arslan'a teşekkür ziyareti

Kızılay'dan valiye teşekkür

Kızılay Bartın Şubesi Başkanı Nihat Yalçın ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Nurtaç Arslan'ı makamında ziyaret ederek Kızılay'a sağlanan destekler için teşekkür etti. Ziyaret sırasında heyet, ülke genelinde 29 Ekim - 4 Kasım tarihleri arasında kutlanan Kızılay Haftası kapsamında yürütülen faaliyetler ve yerelde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Vali Arslan'a teşekkür ve destek vurgusu:

Başkan Yalçın, göreve geldiği günden itibaren Vali Nurtaç Arslan'ın deprem, sel, yangın, çığ ve salgın gibi afet ve acil durumlarda afetzedelerin yanında yer alan Kızılay'a her türlü desteği verdiğini belirterek teşekkürlerini sundu. Ziyarette ayrıca başta kan bağışı olmak üzere Kızılay tarafından düzenlenen organizasyonlara katkı veren hayırseverler ve duyarlı vatandaşlara da teşekkür edildi.

Kızılay'ın hizmetleri ve toplumdaki rolü:

Yalçın, Kızılay'ın afet ve acil durumlarda sağladığı beslenme, barınma, gıda, giyim ve lojistik desteklerinin yanı sıra normal zamanlardaki kan, sosyal yardım ve aşevi gibi hizmetleri ile uluslararası alandaki çalışmaları hakkında bilgi verdi. Heyet, yerelde yürütülen çalışmaların detaylarını Vali Arslan ile paylaşırken toplumsal katılım ve gönüllülüğün önemine dikkat çekti.

Vali Nurtaç Arslan, ziyarette Kızılay çalışanları ve gönüllülerinin Kızılay Haftası'nı kutlayarak kurumun toplumsal dayanışmadaki rolünü vurguladı. Arslan, "İnsanlığın zor zamanlarında ortaya çıkan her dayanışma, aslında bir vicdan çağrısıdır. Toplumun ortak sorumluluk bilincini diri tutan bir yapı olarak 158 yıldır bu çağrıya cevap veren Türk Kızılay'ının çalışan ve gönüllülerinin bu gününü kutlamanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Milletimiz tarih boyunca dara düşenin elinden tutmayı, yaraları birlikte sarmayı ve ekmeğini paylaşmayı en büyük erdemlerden biri kabul etmiştir. Türk Kızılay'ı da bu köklü medeniyet anlayışının kurumsallaşmış hâli olarak nesiller boyunca iyiliğin, şefkatin ve kardeşliğin sembolü olmuştur. Hangi yaşta, hangi düşüncede veya hangi coğrafyada olursa olsun ihtiyaç sahibi bir insana ulaşabilmek için gösterdiği gayret, Kızılay'ı milletimizin gönlünde müstesna bir yere taşımıştır. Bugün Türk Kızılay'ının gücünü oluşturan en önemli unsur, yardım etmeyi bir insanlık vazifesi olarak gören aziz milletimizin engin gönlüdür. Bir ünite kan bağışlayan vatandaşımızdan afet bölgesinde gece gündüz çalışan gönüllüsüne kadar herkes, bu büyük iyilik zincirinin kıymetli bir halkasını oluşturmaktadır. İnsanlığın en çok ihtiyaç duyduğu değerlerin merhamet, vicdan ve dayanışma olduğu bir dönemde Türk Kızılay'ının üstlendiği sorumluluk her zamankinden daha anlamlıdır. İnanıyorum ki bu köklü kurum, geçmişinden aldığı güç ve milletimizden aldığı destekle gelecekte de ihtiyaç sahiplerinin umudu olmaya devam edecektir" dedi.

Ziyaret, Kızılay Bartın Şubesi ile valilik arasında sürdürülebilir iş birliğinin önemini bir kez daha ortaya koydu. Kızılay yetkilileri ve gönüllüleri, il genelinde yürütülen faaliyetlerin etkinliğini artırmak için yerel destek ve koordinasyonun devam edeceğini ifade etti.

KIZILAY BARTIN ŞUBESİ BAŞKANI NİHAT YALÇIN KIZILAY'A DESTEKLERİ NEDENİYLE BARTIN VALİSİ NURTAÇ ARSLAN'I ZİYARET EDEREK TEŞEKKÜR ETTİ.