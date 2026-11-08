Belözoğlu: Çorum karşısındaki 5-0'lık galibiyet mükemmel bir başlangıç

maç değerlendirmesi:

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Çorum FK’yı 5-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında takımın teknik direktörü Emre Belözoğlu, elde edilen skoru ve sahadaki duruşu değerlendirdi.

Belözoğlu, bu sonucun kendileri için mükemmel bir başlangıç olduğunu belirterek, özellikle Şampiyonlar Ligi’ndeki o unutulmaz geceden sonra oyuncu grubunun reaksiyon göstermesinin kendisini memnun ettiğini söyledi. "Bunu kabul etmemiz lazım. Buna özellikle Şampiyonlar Ligi’ndeki o muhteşem geceden sonra reaksiyon vermeye devam eden oyuncu grubunun olması beni çok mutlu ediyor," dedi.

Hazırlık sürecine değinen Belözoğlu, iki gün içinde takımın elinden geldiğince hazırlandığını ve oyunun ilk 20-25 dakikalık bölümünün takım için olumlu geçtiğini aktardı. Ayrıca maçta hem savunma hem de hücum organizasyonunda gelişmesi gereken noktalar olduğunu vurguladı ve bu alanlarda çalışacaklarını söyledi.

oyuncu performansları ve dikkat çekenler:

Karşılaşmada bireysel katkılara da dikkat çeken Belözoğlu, özellikle Edersonun takımın oyunda kalmasında önemli rol oynadığını ifade etti. Yan toplarda ve organizasyon gelişiminde iyileştirmeler gerektiğini kaydetti ancak genel olarak bugünkü arzu, istek ve iştahın Fenerbahçe'ye yakışır bir reaksiyon olduğunu belirtti.

Teknik direktör, maçın camiaya, kulübe ve oyuncu grubuna moral verdiğini; milli araya böyle bir sonuçla girmenin kendileri için mutluluk verici olduğunu söyledi. Buna rağmen düzeltilecek noktalar olduğunu ve bu konuda takımın becerisine güvendiğini ekledi.

milli takım ve gelecek planı:

Belözoğlu, A Milli Takım kadrosu ve teknik direktör tercihleri konusunda saygı çerçevesinde konuştu. İrfan ve Kerem için, "İrfan ve Kerem gibi oyuncuların bence dönemsel performanslarından ziyade, geçmişte yaptıkları hizmetlerin de öncelik olarak görülmesini isterim," yorumunda bulundu. Bu iki ismi hem Fenerbahçe hem de milli takım için çok değerli oyuncular olarak nitelendirdi.

Oyunculara verilecek izne ilişkin de bilgi veren Belözoğlu, takımın üst üste yüksek tempolu maçlar oynadığı için 4 günlük izin planlandığını; izin dönüşünde ise Kocaeli’ye kadar oyunu daha da geliştirmek için önlerinde en az bir 7-8 antrenmanlık süreç olacağını söyledi. Bu arada oyuncuların milli takıma gitmemesinin, teknik ekip açısından onları hazırlama fırsatı sağlayacağını da ekledi.

Maça motivasyon vurgusu yaparak oyuncularına maç öncesi "72 puan var" dediğini aktaran Belözoğlu, maç maç ilerlemeleri gerektiğini, Fenerbahçe’nin bulunduğu kulvarda iddialı olmak zorunda olduğunu ve takımının bu anlayışla yoluna devam edeceğini ifade etti. Son olarak hedeflerinin camiayı memnun edecek şekilde kalite ve tutkunun gelişimiyle başarıları kupalarla taçlandırmak olduğunu sözlerine ekledi.

Emre Belözoğlu, Çorum FK’nın maçta iyi oynadığını, kulübü ve şehri temiz bulduğunu söyleyerek rakibini tebrik etti.

FENERBAHÇE TEKNİK DİREKTÖRÜ EMRE BELÖZOĞLU, ÇORUM FK KARŞILAŞMASININ KENDİLERİ İÇİN MÜKEMMEL BİR BAŞLANGIÇ OLDUĞUNU SÖYLEDİ.