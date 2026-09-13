Belsin parkında nostalji rüzgârı: Necip Karakaya konseriyle Melikgazi'de birliktelik

Necip Karakaya Belsin İsa Yusuf Alptekin Parkı'nda sahne aldı

Melikgazi Belediyesi tarafından düzenlenen kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında, sevilen sanatçı Necip Karakaya Belsin İsa Yusuf Alptekin Parkı'nda müzikseverlerle buluştu. Program yoğun ilgi gördü; izleyiciler nostaljik şarkılar eşliğinde keyifli ve coşkulu anlar yaşadı.

Etkinlikte gözlenen atmosfer

600 bin nüfusuyla Türkiye'nin en büyük ilçelerinden biri olan Melikgazi'de düzenlenen konser, farklı yaş gruplarından katılımcıları bir araya getirdi. Parkta oluşan kalabalık, ailelerin ve gençlerin yoğun ilgisiyle akşamı birlik ve dayanışma havasında geçirdi.

Belediye programları ve başkanın mesajı

Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu etkinliklerle ilgili şunları söyledi: "Gecemizi gündüzümüze katarak hizmet ettiğimiz ilçemizde, vatandaşlarımızın sosyalleşebileceği ve kaliteli vakit geçirebileceği etkinliklerle yüzleri güldürmeye devam ediyoruz. Sergiler, konserler, atölyeler, söyleşiler ve daha pek çok keyifli etkinliği hemşehrilerimizle buluşturuyoruz. Bu kapsamda kıymetli sanatçımız Necip Karakaya, nostaljik şarkılarıyla Belsin’de sahne aldı. Dinleyicileri geçmişe götüren bu güzel akşam, birlik ve beraberliği daha da pekiştirdi. Değerli sanatçımıza ve katılım sağlayan tüm hemşehrilerimize yürekten teşekkür ediyorum"

Melikgazi Belediyesi, benzer kültür ve sanat programlarını sürdüreceklerini belirterek, vatandaşların sosyal hayatını zenginleştirmeye yönelik projelere ağırlık vereceğini vurguladı. Konser, hem sanatçının repertuarıyla hem de halkın ilgisiyle ilçede unutulmaz bir akşam olarak kayda geçti.

MELİKGAZİ BELEDİYESİ; KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA SEVİLEN SANATÇI NECİP KARAKAYA’YI BELSİN İSA YUSUF ALPTEKİN PARKI’NDA MÜZİKSEVERLERLE BULUŞTURDU.