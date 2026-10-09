Beraat kararının ardından nöbetçi mahkeme Taner Nakıboğlu'nu tutukladı

Taner Nakıboğlu yeniden tutuklandı

Gaziantep merkezli FETÖ'nün yeniden yapılanmasına yönelik davada, daha önce beraat eden Taner Nakıboğlu hakkında, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı sonucu tekrar tutuklama kararı verildi. Karar, davanın sürecine yeni bir aşama ekledi ve yargılamanın seyri değişti.

Mahkeme kararları ve itiraz süreci:

Davaya bakan Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesi 24 Eylül'de yapılan karar duruşmasında Taner Nakıboğlu ile Orhan K.'nın beraatine hükmetmişti. Ancak mahkemenin beraat ve tahliye kararına Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. İtirazı değerlendiren nöbetçi 10. Ağır Ceza Mahkemesi, itirazı yerinde bularak Taner Nakıboğlu'nun tutuklanmasına hükmetti.

Davanın önceki aşamaları ve sanık durumu:

Söz konusu davada daha önce bazı sanıklar hakkında cezalar verilmiş; 3 sanık 2 yıl 1 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırılmıştı. Mahkeme, Taner Nakıboğlu ile Orhan K.'nın beraatine karar verirken, firari sanık Mustafa Bora Yıldız'ın dosyasını ayırmıştı. Yeni tutuklama kararıyla Nakıboğlu tekrar gözaltına alınarak yargılama süreci devam edecek.

Kararın ilerleyen aşamalarında, itiraz gerekçeleri ve nöbetçi mahkemenin değerlendirmesi dava dosyasında belirleyici olmaya devam edecek; bu süreç, tarafların yeni hukuki adımlarıyla şekillenecek.

FETÖ'YE YÖNELİK DAVADA TANER NAKIBOĞLU YENİDEN TUTUKLANDI