isim değişikliği talebi:

Bursa Bizim Platformu Başkanı Ferit Gürsoy, Bursa Yenişehir Havalimanı'nın adının Bursa Uluslararası Havalimanı olarak değiştirilmesi çağrısında bulundu. Gürsoy, önerinin sadece bir tabela değişikliğinden ibaret görülmemesi gerektiğini vurguladı.

neden talep ediliyor:

Gürsoy, Bursa'nın sanayi, turizm ve ihracat yönünden taşıdığı potansiyelin uluslararası alanda daha net anlaşılması için havalimanı isminin doğrudan şehri işaret etmesinin önemli olduğunu ifade etti. Yurt dışından gelecek turistlerin, yatırımcıların ve iş insanlarının havalimanının doğrudan Bursa'ya ait olduğunu daha kolay algılayacağı savunuldu. Ayrıca isim değişikliğinin kentin marka değerini yükseltip yeni dış hat uçuşlarının teşvikine katkı sağlayabileceği belirtildi.

kimlere çağrı yapıldı:

Gürsoy, öneriye destek talep ederek başta Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) olmak üzere Bursa milletvekillerine, yerel yöneticilere, iş dünyası temsilcilerine ve sivil toplum kuruluşlarına çağrıda bulundu. Talebin hayata geçirilmesi için kurumlar arası koordinasyon ve siyasi destek gerektiği ifade edildi.

Öneri, kentin uluslararası görünürlüğünü artırma hedefiyle sunulurken, atılması planlanan adımların kapsamı ve zamanlaması konusunda henüz resmi bir takvim paylaşılmadı. Gürsoy'un çağrısı, konuya ilişkin tartışmaları ve ilgili kurumların değerlendirmelerini gündeme taşıdı.

BURSA YENİŞEHİR HAVALİMANI’NIN ADI DEĞİŞSİN ÇAĞRISI