Bilecik'te kadına yönelik şiddetle mücadele sempozyumu

Bilecik Barosu tarafından düzenlenen sempozyumda, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında haklar, hukuki güvenceler ve toplumsal sorumluluk başlıkları ele alındı. Etkinliğe Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan de katıldı.

Haklar ve hukuki güvenceler:

Sempozyumda, şiddet mağdurlarının başvurabileceği hukuki yollar ve mevcut güvencelerin etkinliği değerlendirildi. Oturum konuşmaları, kadınların hakları hakkında bilgi sahibi olmasının ve hukuki desteğe erişiminin önemine dikkat çekti.

Toplumsal sorumluluk ve kurumlar arası iş birliği:

Katılımcılar, kadına yönelik şiddetle mücadelenin yalnızca kurumların değil toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı. Kurumlar arası koordinasyon ve farkındalık çalışmalarının güçlendirilmesi gerektiği öne çıktı.

Nejat İlhan şu ifadeleri kullandı: "Kadına yönelik şiddetle mücadele yalnızca kurumların değil, toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğudur. Kadınların haklarını bilmesi, hukuki güvencelere erişebilmesi ve şiddete karşı toplumsal farkındalığın artırılması büyük önem taşıyor. Bu konuda farkındalığın artırılmasına katkı sunan anlamlı sempozyumu düzenleyen Bilecik Barosu'na teşekkür ediyorum."

Sempozyum, farkındalık artırma çalışmaları ve iş birliğinin önemini bir kez daha ortaya koydu.

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE SEMPOZYUMU DÜZENLENDİ