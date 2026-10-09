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Bergama denetiminde durdurulan araçtan uyuşturucu hap çıktı, iki kişi tutuklandı

Bergama'da denetim sırasında şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu hap bulundu. U.Ç. (30) ve B.Y. (22) nöbetçi mahkemece tutuklandı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 09:25

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bergama denetiminde durdurulan araçtan uyuşturucu hap çıktı, iki kişi tutuklandı

Bergama'da emniyet denetiminde ele geçirilen uyuşturucu:

İzmir'in Bergama ilçesinde gerçekleştirilen denetimler sırasında polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu bir araçta uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayda gözaltına alınan iki kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

operasyon ve arama detayları:

Olay, Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kent genelinde sürdürdüğü devriye ve denetim çalışmaları sırasında yaşandı. Şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada bir miktar uyuşturucu hap bulundu ve ilgili kişiler hakkında işlem başlatıldı.

şüphelilerin adli süreci:

Operasyon kapsamında araçta bulunan U.Ç. (30) ve B.Y. (22) isimli şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme, her iki şüpheliyi de tutuklama kararıyla cezaevine gönderdi.

Olayla ilgili soruşturma ve delillerin değerlendirilmesine yönelik işlemler yetkili birimlerce sürdürülüyor.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLEN 2 ŞÜPHELİ, ÇIKARILDIKLARI NÖBETÇİ MAHKEMECE...

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLEN 2 ŞÜPHELİ, ÇIKARILDIKLARI NÖBETÇİ MAHKEMECE TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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