Berin Menderes yurdu'nda gençler tenisle tanışıyor

Berin Menderes Kız Yurdu'nda yeni bir spor faaliyeti başladı

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki öğrenci yurtlarında kalan üniversiteli gençler, barınma hizmetinin yanı sıra açılan kurslarla da kendilerini geliştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Berin Menderes Kız Yurdu için başlatılan tenis kursu, kısa sürede öğrencilerin ilgi odağı haline geldi.

Kursun amacı ve kapsamı:

Yurt yönetimi ve il müdürlüğünün koordinasyonuyla düzenlenen kurs, öğrencilerin fiziksel gelişimini desteklemeyi ve spor alışkanlığı kazandırmayı hedefliyor. Tenis kortunda bir araya gelen gençler, hem yeni bir spor dalını tanıyor hem de sosyal etkileşimlerini artırma fırsatı buluyor.

Öğrenci deneyimi ve beklentiler:

Kursta yer alan öğrenciler, derslerin yanı sıra kortta geçirilen zamanın moral ve motivasyona katkı sağladığını belirtiyor. Spor yapmanın yanında yeni beceriler edinme olanağı sunan kurs, yurt yaşamını çeşitlendiriyor ve gençlerin boş zamanlarını verimli geçirmesine imkan tanıyor.

GSB Aydın Yurt Müdürlüğü konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Yurdumuzdaki öğrencilerimizle tenis kursumuza başladık. Gençlerimizi sporla buluşturuyor, fiziksel gelişimlerini destekliyor ve keyifli vakit geçirmelerini sağlıyoruz".

Yurt yetkilileri, kursun talebe göre devam edeceğini ve öğrencilerin sporla iç içe bir üniversite hayatı sürdürmelerine katkı sağlamayı planladıklarını belirtiyor.

AYDIN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE BULUNAN ÖĞRENCİ YURTLARINDA KALAN ÜNİVERSİTELİ GENÇLER KONAKLAMANIN YANI SIRA AÇILAN ÇEŞİTLİ KURSLARLA DA KENDİLERİNİ GELİŞTİRİRKEN, BERİN MENDERES YURDU'NDAKİ ÖĞRENCİLER İÇİN TENİS KURSU BAŞLATILDI.