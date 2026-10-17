Polis Özel Harekat Boran'da birinciliği kazandı

Polis Özel Harekat şampiyonluğu elde etti

Polis Özel Harekat, 8. BORAN Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması'nda Türkiye'yi temsil ederek birincilik kürsüsüne çıktı. Yarışmada toplam 20 ülke ve 96 keskin nişancı mücadele etti.

yarışma ve katılım:

8. BORAN etkinliğinde farklı ülkelerden gelen nişancılar arasında kıyasıya rekabet yaşandı. Türkiye'yi temsil eden Polis Özel Harekat personeli, disiplin, ustalık ve azmiyle jüri değerlendirmelerinde öne çıkarak genel klasmanda en üst sırayı aldı.

emniyetin paylaşımı ve tebrik:

Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Polis Özel Harekat'ın başarısı vurgulandı. Paylaşımda "20 Ülke, 96 Keskin Nişancı ve Şampiyon: Polis Özel Harekat" ifadelerine yer verilerek personele tebrik ve başarı dilekleri iletildi.

Kurum mesajında kazanan personele yönelik takdir belirtilirken, elde edilen başarının teşkilat için gurur kaynağı olduğu ve gelecekteki yarışmalarda başarılarının devamının dilendiği ifade edildi.

20 ülke 96 keskin nişancı: Şampiyon Polis Özel Harekat