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Odanın içinde gizli bölme bulundu: Anamur'da uyuşturucu üretimine baskın

Mersin'in Anamur ilçesinde jandarma, Bozdoğan Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenledi; odada özel bölmede 51 kenevir, 145 gram uyuşturucu ve tohumlar ele geçirildi.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 20:13

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Odanın içinde gizli bölme bulundu: Anamur'da uyuşturucu üretimine baskın

operasyon detayları:

Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Bozdoğan Mahallesi'ndeki bir adrese yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmada adreste bulunan iki şüphelinin yakalanması sağlandı.

evde yapılan arama ve tespitler:

Arama sırasında evin bir odasında özel olarak düzenlenmiş bir bölme tespit edildi. Bu bölüm ve çevresinde yapılan incelemede 51 adet hint keneviri saksılarda yetiştirilmiş olarak, ayrıca 145 gram uyuşturucu madde, bir miktar kenevir tohumu ve bir hassas terazi ele geçirildi.

şüpheliler ve adli süreç:

Baskında yakalanan şüpheliler Onur A. ile O. A. gözaltına alındı ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Onur A. tutuklandı, diğer şüpheli ise adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

Ele geçirilen materyallerin delil niteliğiyle muhafazasına devam edilirken, soruşturmanın ayrıntıları ve yasal süreçle ilgili işlemler yetkililerce yürütülüyor.

MERSİN&#039;İN ANAMUR İLÇESİNDE BİR EVE OPERASYON DÜZENLEYEN JANDARMA EKİPLERİ, ODA İÇERİSİNDE KURULAN...

MERSİN'İN ANAMUR İLÇESİNDE BİR EVE OPERASYON DÜZENLEYEN JANDARMA EKİPLERİ, ODA İÇERİSİNDE KURULAN ÖZEL BÖLMEDE YETİŞTİRİLEN KENEVİRLERLE BİRLİKTE ESRAR VE TOHUMLAR ELE GEÇİRDİ, 2 ŞÜPHELİ YAKALADI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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