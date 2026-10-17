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Halkbank setlerde geri dönüşle Galatasaray'ı 3-1 yendi

Halkbank, Efeler Ligi açılış haftasında Ziraat Bankkart'ta Galatasaray'ı setlerde 23-25, 25-20, 27-25, 25-23 sonuçlarıyla 3-1 mağlup etti.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 20:16

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Halkbank setlerde geri dönüşle Galatasaray'ı 3-1 yendi

Halkbank 3-1 galibiyetle sezonu açtı

Efeler Ligi'nin ilk haftasında Halkbank, Ziraat Bankkart'ta oynanan mücadelede Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti. Karşılaşma setleri 23-25, 25-20, 27-25, 25-23 şeklinde sonuçlandı.

Maç özeti:

İlk sette Galatasaray etkili servis ve bloklarla öne geçerken seti 25-23 aldı. Halkbank ikinci sette toparlanarak 25-20'lik skorla dengeyi sağladı. Üçüncü sette uzun ralliler ve kritik sayılar sonucu 27-25'i gören taraf Halkbank oldu ve maçı dördüncü sette 25-23 tamamlayarak galibiyeti elde etti.

Kadro ve oyuncu bilgileri:

Salon: Ziraat Bankkart

Halkbank: Denislav Slavchev Bardarov, Halit Kurtuluş, Murat Yenipazar, Matey Kaziyski, Ahmet Samet Baltacı, Darlan Ferreira, Volkan Döne (L), Umut Özdemir (L), Ömercan Burak Karahan, Sam Deroo, Ertuğrul Gazi Metin, Berat Batın Mergen, Alejandro Rodriguez Fuentes, Yiğit Hamza Aslan.

Galatasaray: Micah Kupono Ma’a, Efe Ramazan Mandıracı, Faik Samet Güneş, Can Koç, Stephen Maar, Roamy Alonso, Abdulsamet Yalçın (L), Fatih Yörümez (L), Yiğit Savaş Kaplan, Cafer Kirkit, Gökçen Yüksel, Arslan Ekşi, Doğukan Ulu, Gülhan Emir Pınar, Emirhan Özçelik.

Halkbank, açılış haftasında aldığı bu galibiyetle ligde moral bulurken Galatasaray ise ilk maçta istediği sonucu elde edemedi. Setlerdeki denge ve üçüncü setteki çekişme maçın öne çıkan unsurları oldu.

EFELER LİGİ’NİN İLK HAFTASINDA HALKBANK, SAHASINDA GALATASARAY&#039;I 3-1 MAĞLUP ETTİ.

EFELER LİGİ’NİN İLK HAFTASINDA HALKBANK, SAHASINDA GALATASARAY'I 3-1 MAĞLUP ETTİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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