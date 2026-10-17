Beş setteki geri dönüşle Altekma ilk haftayı galibiyetle kapattı

maç sonucu ve özet:

Efeler Ligi'nin ilk haftasında Altekma, evinde oynadığı karşılaşmada Spor Toto'yu 3-2 yenerek sezona galibiyetle başladı. Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi'ndeki mücadeleyi hakemler Yavuz Akdemir ve Gani Arslan yönetti. Maç beş sete uzadı ve setler sırasıyla 27-29, 21-25, 25-9, 27-25, 15-13 olarak tamamlandı.

maçın kırılma anları:

İki takımdan ilk iki sette Spor Toto daha etkili görünürken, set skorları çok yakın geçti. Üçüncü sette Altekma sert bir geri dönüş yaparak rakibini 25-9 gibi farklı bir sonuçla yenerek maça denge getirdi. Dördüncü sette çekişme devam etti ve Altekma 27-25 ile seti alarak avantajı ele geçirdi; final setinde ise 15-13'lük sıkı bir mücadeleyle galibiyete uzandı.

kadrolar ve öne çıkan isimler:

Altekma kadrosunda Maksim Buculjevic, Jordan Ewert, Özgür Karababa, Jackson Young, Berk Dilmenler, Abdulvahap Han yer aldı (yedekler: Hüseyin Şahin, Baha Akcagöz, Tuna Uzunkol, Boğaçhan Zambak, Paolo Zonca, Oğuzhan Tarakçı). Spor Toto ise Ulaş Kıyak, Mustafa Koç, Lukas Vasina, Emre Tayaz, Jaima Herrera, Rares Balean ilk altısını sahaya sürdü (yedekler: Hasan Yeşilbudak, Muhammet Aray, Ege Mehmet, İzzet Ünver, Kaan Bülbül, Tarık Erginay, Melih Sıratça). Her iki takım da zaman zaman üstünlük sağladı, ancak kritik anlarda Altekma'nın performansı maçın kaderini belirledi.

Altekma'nın bu açılış galibiyeti, sezonun ilk haftasında moral kazandırırken, Spor Toto içinse ilerleyen haftalarda toparlanma gerekliliğine işaret ediyor.

EFELER LİGİ'NİN İLK HAFTASINDA ALTEKMA SAHASINDA SPOR TOTO'YU 3-2 MAĞLUP ETTİ.