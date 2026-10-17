Dolar 49,5091 +0,08%
Euro 55,6503 +0,22%
Bist 11.721,72 -2,89%
Altın Gram 6.655,28 +0,26%
EUR/USD 1,1242 +0,19%
Brent Petrol 109,86 +3,72%
--°

Beş setteki geri dönüşle Altekma ilk haftayı galibiyetle kapattı

Altekma, Atatürk Voleybol Salonu'ndaki mücadelede Spor Toto'yu 3-2 mağlup etti; setler 27-29, 21-25, 25-9, 27-25, 15-13.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 20:10

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Beş setteki geri dönüşle Altekma ilk haftayı galibiyetle kapattı

maç sonucu ve özet:

Efeler Ligi'nin ilk haftasında Altekma, evinde oynadığı karşılaşmada Spor Toto'yu 3-2 yenerek sezona galibiyetle başladı. Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi'ndeki mücadeleyi hakemler Yavuz Akdemir ve Gani Arslan yönetti. Maç beş sete uzadı ve setler sırasıyla 27-29, 21-25, 25-9, 27-25, 15-13 olarak tamamlandı.

maçın kırılma anları:

İki takımdan ilk iki sette Spor Toto daha etkili görünürken, set skorları çok yakın geçti. Üçüncü sette Altekma sert bir geri dönüş yaparak rakibini 25-9 gibi farklı bir sonuçla yenerek maça denge getirdi. Dördüncü sette çekişme devam etti ve Altekma 27-25 ile seti alarak avantajı ele geçirdi; final setinde ise 15-13'lük sıkı bir mücadeleyle galibiyete uzandı.

kadrolar ve öne çıkan isimler:

Altekma kadrosunda Maksim Buculjevic, Jordan Ewert, Özgür Karababa, Jackson Young, Berk Dilmenler, Abdulvahap Han yer aldı (yedekler: Hüseyin Şahin, Baha Akcagöz, Tuna Uzunkol, Boğaçhan Zambak, Paolo Zonca, Oğuzhan Tarakçı). Spor Toto ise Ulaş Kıyak, Mustafa Koç, Lukas Vasina, Emre Tayaz, Jaima Herrera, Rares Balean ilk altısını sahaya sürdü (yedekler: Hasan Yeşilbudak, Muhammet Aray, Ege Mehmet, İzzet Ünver, Kaan Bülbül, Tarık Erginay, Melih Sıratça). Her iki takım da zaman zaman üstünlük sağladı, ancak kritik anlarda Altekma'nın performansı maçın kaderini belirledi.

Altekma'nın bu açılış galibiyeti, sezonun ilk haftasında moral kazandırırken, Spor Toto içinse ilerleyen haftalarda toparlanma gerekliliğine işaret ediyor.

EFELER LİGİ&#039;NİN İLK HAFTASINDA ALTEKMA SAHASINDA SPOR TOTO&#039;YU 3-2 MAĞLUP ETTİ.

EFELER LİGİ'NİN İLK HAFTASINDA ALTEKMA SAHASINDA SPOR TOTO'YU 3-2 MAĞLUP ETTİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Son çeyrekte dönüş yaptı: Tofaş Körfez'i 71-69 yendi
images

Fenerbahçe ilk yarıda Lukaku ile 1-0 öne geçti
images

Halkbank setlerde geri dönüşle Galatasaray'ı 3-1 yendi
images

Süper Lig standardı: zeminler futbolcu sağlığını gözetmeli

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

İmece koyunda gece operasyonu: sahil güvenlik ve jandarmadan 16 göçmen yakalandı

İzmir'de 9 yıldır kayıplarda olan eski karı koca operasyonla yakalandı

Alaçatı'da fuhuş parası kavgası ölümle sonuçlandı: 4 kişi tutuklandı

Fotoğraf ustası Ara Güler, Erdoğan'ın vefa mesajıyla yad edildi

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Fenerbahçe Rize deplasmanında farklı kazandı

Fenerbahçe rize deplasmanından 3-0 galip döndü: Asensio, İrfan Can ve Oğuz öne çıktı

Akhisar'da ağır kaza sonrası otobüs ve tır vinçlerle kaldırılıyor

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

Kayserispor 22 puanla zirvede yalnız