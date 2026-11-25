Beşiktaş, Batum'da kritik bir Avrupa maçı oynayacak

UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında Beşiktaş, yarın saat 20.45'te Gürcistan'ın Batum kentindeki Batumi Stadyumu'nda Hapoel Beer Sheva ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar, grup aşamasındaki performansında Marsilya'yı evinde 4-1, Hoffenheim'ı deplasmanda 3-2 mağlup etti; Crystal Palace ile Dolmabahçe'de 2-2 berabere kaldı ve son olarak Celtic'e deplasmanda 3-2 yenildi.

avrupa istatistikleri:

Beşiktaş, Celtic maçıyla birlikte Avrupa kupalarında toplam 269. karşılaşmaya çıktı. Geride kalan 268 müsabakada siyah-beyazlıların bilançosu 104 galibiyet, 51 beraberlik ve 113 yenilgi olarak kayda geçti. Bu maçlarda 367 gol atılırken, kalesinde 404 gol görüldü.

UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi formatında Beşiktaş, bugüne dek 143 kez yer aldı; bu karşılaşmalarda 64 galibiyet, 26 beraberlik ve 53 mağlubiyet elde edildi. Siyah-beyazlılar bu müsabakalarda 228 gol atarken, 189 gol yedi.

iç saha ve İstanbul dışı maçlar:

Beşiktaş, Avrupa kupalarında ev sahibi statüsünde 135. maçına çıkıyor. Daha önce ev sahibi olduğu 134 karşılaşmada 68 galibiyet, 27 beraberlik ve 39 mağlubiyet alan takım, bu müsabakalarda rakip fileleri 211 kez havalandırdı ve kalesinde 153 gol gördü. Ayrıca Kartal, Avrupa kupalarında dördüncü kez iç saha maçını İstanbul dışında oynayacak; daha önce İzmir, Gelsenkirchen ve Debrecen örnekleri yaşanmıştı.

rakip geçmişi ve Türkiye-İsrail eşleşmeleri:

Hapoel Beer Sheva ile bu, Beşiktaş'ın üçüncü randevusu olacak. İki takım daha önce 2016-2017 sezonunda Avrupa Ligi play-off turunda karşılaşmış; Beşiktaş İstanbul'da 2-1 ve deplasmanda 3-1 kazanmıştı. Siyah-beyazlılar, İsrail takımlarıyla bugüne dek 7 kez mücadele etti; Maccabi Tel Aviv ile oynadığı 3 maçtan 2 galibiyet, 1 mağlubiyet; Hapoel ile oynadığı 2 maçtan 2 galibiyet; Hapoel Haifa karşılaşmalarından ise beraberlikler çıktı.

takım haberleri ve hakem kadrosu:

Beşiktaş'ta tek eksik oyuncu Ümit Akdağ. Crystal Palace maçında kırmızı kart gören ve UEFA tarafından 2 maç ceza alan 23 yaşındaki stoper, Hapoel Beer Sheva karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Müsabakayı Danimarka Futbol Federasyonu'ndan Morten Krogh yönetecek. Yardımcı hakemler Victor Skytte ve Steffen Bramsen, dördüncü hakem Jacob Karlsen olacak. VAR koltuğunda Jakob Kehlet ve AVAR'da Sandi Putros görev yapacak.

BEŞİKTAŞ, UEFA AVRUPA LİGİ’NİN 5. HAFTASINDA YARIN GÜRCİSTAN’IN BATUM ŞEHRİNDE HAPOEL BEER SHEVA İLE MÜCADELE EDECEK.