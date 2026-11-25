Kahramanmaraş stadyum projesinde son durum

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde yapımı süren yeni stadyumun inşaatında önemli bir aşamaya gelindi. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından finanse edilen, 17 bin 500 kişilik kapasiteye sahip tesisin fiziki gerçekleşmesi, yetkililerin verdiği bilgiye göre yüzde 72'ye ulaştı. Proje, planlanan takvime göre ilerliyor ve tamamlanma için hedef tarih 22 Şubat 2027 olarak belirlendi.

İnşaatta kaydedilen ilerleme:

Stadyumun tribün, çatı ve iç mekan imalatları sürüyor; iç mekanlarda alçı, sıva ve boya işleri devam etmekte. Tesis, sadece maçlara ev sahipliği yapmakla kalmayacak; içinde antrenman salonları, idari ofisler ve İl Müdürlüğü hizmet birimlerinin yer alacağı alanlar bulunuyor. Konum olarak şehir merkezine yakın olması, seyircilerin yürüyerek ulaşabilmesini sağlayacak bir avantaj olarak öne çıkıyor.

Yetkilinin açıklamaları:

Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir projenin planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini vurguladı ve şöyle konuştu: "Gençlik ve Spor Bakanlığımızca finanse edilen on yedi bin beş yüz kişilik stadyum inşaatındayız şu anda. Şu anda yüzde yetmiş ikilik fiziki ilerlemeyle devam ediyor. Normal işin bitim süresi 2027 yılı Şubat 22. biz bu tarihe kadar inşallah stadyumun bitişiyle ilgili gerekli diğer düzenlemeleri de yaparak sezon içerisinde açmayı da planlıyoruz. Bu noktada gerçekten emek sarf eden Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Büyükşehir Belediyemize, Çevre Şehircilik Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah yeni sezonda takımımız burada daha güzel başarılarla taraftarımızı coşkuyla maçlarda özellikle bekliyoruz. Şehir stadyumumuzda içerisinde antrenman salonları var. Aynı zamanda idari ofisler var. İl müdürlüğü hizmet birimlerinin konumlandırılacağı alanlar var. Bu noktada gerçekten şehir merkezi olarak da yakın bir alanda, yani şehir merkezinden maçlar için halkımızın rahatlıkla yürüyerek gelebileceği bir mesafede. Bu noktada da çok uzakta olmayışı da bizim için bir avantaj oldu şu anda iç mekanlarda alçı sıva boya işleri devam ediyor"

Özdemir ayrıca kentteki diğer spor yatırımlarına ilişkin şunları aktardı: "Öngördüğümüz sürede biteceğine inanıyoruz. Gerçekten hızlı ve güzel bir çalışma var şu anda stadyum inşaatında. Bu önemli yatırımın şehrimize kazandırılmasında özellikle başta Cumhurbaşkanımıza, Gençlik ve Spor Bakanımıza, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Kahramanmaraş’ımızın uzun yıllardır özlemle beklediği ve şehrimizin en önemli ihtiyaçlarından biri olan yeni stadyum projemizde çalışmalar tamamlanmak üzere. Şehrimizde açılışı yapılmayan ve açıldığı tarihlerde stadyumun yetişecek, tamamlanacak tesislerimiz var. Elbistan yüzme havuzu gibi, Afşin yüzme havuzu gibi, Ekinözü spor salonu gibi, Andırın yurdu gibi birçok tesisimiz var. Açılışı kullanıma başlanan ancak açılışı yapılmayan iki adet de yurdumuz var şu anda, istiklal yurdu ile Kahramanmaraş yurdumuz. Biz inşallah hepsini bir gün toplu açılışla açacağız. Açılış esnasında önemli maç planlanabilir. Özellikle halkımızın da o maçı seyretmek üzere geleceği güzel bir maç planlanabilir. O da bakanlığımızın uhdesinde olacak olan bir şey. Şu an için bununla ilgili bir şey söylemek erken"

Yetkililer, projenin planlanan tarihte tamamlanması ve yeni sezonda taraftarlarla buluşması için ekiplerin yoğun şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtiyor. Stadyumun hizmete girmesiyle birlikte kentin spor altyapısına önemli bir katkı sağlaması bekleniyor.

Kahramanmaraş stadyumunda fiziki gerçekleşme yüzde 72’ye ulaştı