Çerçioğlu'nun video mesajı:

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle paylaştığı farkındalık videosunda, şiddeti sadece olay anında değil, öncesinde önlemeye yönelik adımların önemine dikkat çekti. Film, olay yeri inceleme sahnesiyle başlıyor ve izleyiciye görünmeyen hikâyelerin sık sık çok geç öğrenildiğini hatırlatıyor.

Video boyunca çıkan ifadelerde, 'Hiçbir kadın korunmak için önce mağdur olmak zorunda değil' vurgusu öne çıkıyor. Görüntülerde bir kadının çocuğuna sarıldığı anlar yer alırken mesaj, bireysel vicdan çağrısından ziyade kurumsal ve yasal sorumluluğun altını çiziyor.

yasal düzenlemeler ve koruyucu tedbirler:

Çerçioğlu'nun yapımında 2004'te Anayasa'nın 10. maddesinde yapılan eşitlik düzenlemesi, 2010'daki anayasal değişiklik ve 2012'de yürürlüğe giren 6284 sayılı Kanun kapsamındaki koruyucu ve önleyici tedbirlere atıf yapılıyor. Metinde, hakların tanınmasının tek başına yeterli olmadığı; bu hakların yasalarla ve uygulama mekanizmalarıyla korunmasının gerektiği ifade ediliyor. 'Tarih yalnızca söylenenleri değil, yapılanları da kaydeder' sözleriyle hukuki güvencelerin uygulamadaki yerinin önemi özetleniyor.

sosyal medya tepkisi ve mesajın yankısı:

Paylaşılan video sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü ve çok sayıda kullanıcı tarafından beğenildi. Kamuoyunda öne çıkan nokta, Çerçioğlu'nun kadına yönelik şiddetle mücadelede önleyici tedbirler ve yasal güvencelere yaptığı vurgu oldu. Yapım, 'Bir kadının yarını bir başkasının vicdanına kalmasın' çağrısıyla sonlanarak, hem bireysel hem kurumsal sorumluluğun altını çizdi.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ÖZLEM ÇERÇİOĞLU'NUN 25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ DOLAYISIYLA YAYIMLADIĞI FARKINDALIK VİDEOSU SOSYAL MEDYADA İLGİ GÖRDÜ.