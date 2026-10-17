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Beşiktaş'ta kırmızı bültenle aranan şüpheli yakalandı; eşinin adına kayıtlı 9 araca el konuldu

MİT destekli operasyonda INTERPOL kırmızı bültenle aranan Richard James Schueler ile eşi A.K. Beşiktaş'ta yakalandı; eşi adına kayıtlı 9 araca el konuldu.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 14:31

GÜNCELLEME: 17 Ekim 2026 - 14:35

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Beşiktaş'ta kırmızı bültenle aranan şüpheli yakalandı; eşinin adına kayıtlı 9 araca el konuldu

İstanbul'da yürütülen çalışma:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, MİT desteğiyle uluslararası düzeyde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Yapılan tespitler sonucu, INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan Richard James Schueler'in Beşiktaş'ta bir adreste bulunduğu belirlendi.

Operasyon ve gözaltılar:

Belirlenen adrese gerçekleştirilen operasyonda, şüpheli Richard James Schueler ile eşi A.K. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin yüksek miktarda kripto para dolandırıcılığı yaptığı iddiası soruşturmanın temelini oluşturuyor.

El konulan araçlar ve soruşturma:

İncelemeler sırasında, şüphelinin eşi adına tescilli olduğu belirlenen 9 araca el konuldu. Söz konusu araçlar ilgili otoparka çekilerek muhafaza altına alındı. Olayla ilgili soruşturma ve hukuki işlemler devam ediyor.

İSTANBUL’DA, KRİPTO PARA DOLANDIRICILIĞI YAPTIĞI İDDİASIYLA INTERPOL TARAFINDAN KIRMIZI BÜLTENLE...

İSTANBUL’DA, KRİPTO PARA DOLANDIRICILIĞI YAPTIĞI İDDİASIYLA INTERPOL TARAFINDAN KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN RİCHARD JAMES SCHUELER, MİT DESTEKLİ POLİS OPERASYONUNDA EŞİYLE BİRLİKTE YAKALANMIŞTI. ŞÜPHELİNİN EŞİ ADINA KAYITLI 9 ARACA EL KONULDU.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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