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Beton kütleler mahalle yolunu daralttı, gece riskleri büyüyor

Afyonkarahisar Karşıyaka Mahallesi'nde yol ortasına bırakılan beton bariyerler trafiği daraltıyor; sürücüler gece tehlikesiyle karşı karşıya.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 10:31

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Beton kütleler mahalle yolunu daralttı, gece riskleri büyüyor

Karşıyaka Mahallesi'nde yol ortasına bırakılan bariyerler:

Afyonkarahisar kent merkezinde, Karşıyaka Mahallesi'ndeki cadde üzerine gelişigüzel bırakılan beton bariyerler, hem sürücülere hem de mahalle sakinlerine zor anlar yaşatıyor. Yolun ortasına belirli aralıklarla konulan dev beton kütleler nedeniyle araçlar ancak zikzak çizerek ilerleyebiliyor.

Bu düzenleme sonucu daralan güzergâhta iki aracın aynı anda yan yana geçmesi imkansız hâle geliyor ve sürücüler sık sık karşı yönden gelen araçlarla burun buruna geliyor. Trafiğin doğal akışı kesintiye uğruyor, daha dar olan alanlar ise manevra imkânlarını sınırlıyor.

Sorunun belirsizliği ve beklenen müdahale:

Beton bariyerlerin hangi kurum tarafından ve ne amaçla yerleştirildiği henüz açıklanmadı. Mahalle sakinleri, bariyerlerin muhtemel bir kazaya sebebiyet vermeden önce ya yoldan kaldırılmasını ya da trafiği aksatmayacak şekilde yeniden düzenlenmesini talep ediyor.

Özellikle gece saatlerinde aydınlatmanın yetersiz olduğu noktalarda bu uygulamanın ciddi güvenlik riski oluşturduğunu vurgulayan vatandaşlar, yetkililerden acil müdahale bekliyor. Sorunun çözülmemesi halinde günlük ulaşımda aksamalar ve güvenlik sorunlarının devam edeceği belirtiliyor.

AFYONKARAHİSAR KENT MERKEZİNDE Kİ BİR MAHALLEDE BULUNAN YOLA GELİŞİGÜZEL YERLEŞTİRİLEN BETON...

AFYONKARAHİSAR KENT MERKEZİNDE Kİ BİR MAHALLEDE BULUNAN YOLA GELİŞİGÜZEL YERLEŞTİRİLEN BETON BARİYERLER, SÜRÜCÜLERE VE MAHALLE SAKİNLERİNE ZOR ANLAR YAŞATIYOR.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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