Yeşilyurt’ta yollar yenileniyor, ulaşım standardı sıcak asfaltla yükseliyor

Yeşilyurt’ta asfalt seferberliği sürüyor

Yeşilyurt Belediyesi, ilçenin ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla başlattığı sıcak asfalt çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, altyapısı tamamlanan bölgelerde öncelik vererek yol serimlerini hızlandırıyor ve vatandaşların günlük ulaşımını kolaylaştırmayı hedefliyor.

çalışmalar yerinde incelendi:

Özalper Mahallesi'nde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Prof. Dr. İlhan Geçit, Başkan Yardımcısı Mehmet Cüreoğlu ile birlikte ekiplerden bilgi aldı. İnceleme sırasında, altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından başlayan sıcak asfalt serimlerinin hız kazandığı ve program dâhilinde ilerleyen çalışmaların mahalle ulaşımına doğrudan katkı sağlayacağı vurgulandı.

Belediye yetkilileri, yol yenileme faaliyetlerinin öncelikle altyapısı tamamlanmış noktalarda yoğunlaştığını; bağlantı yollarının açılması, mevcut yolların iyileştirilmesi ve güvenli yaya ile araç trafiğinin sağlanmasının temel öncelik olduğuna dikkat çekti.

hedef ve kazanımlar:

Prof. Dr. İlhan Geçit çalışmaların önemine işaret ederek, 'Özalper Mahallemizde altyapısı tamamlanan yollarımızı yenileyerek araç ve yaya trafiğini daha güvenli hale getiriyoruz. Bu çalışmalarımız, Yeşilyurt’un yaşam kalitesini artırmanın yanı sıra Malatya’nın inşa ve imar sürecine de önemli katkılar sunuyor. İlçemizin ihtiyaç duyulan tüm noktalarında çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz' dedi.

Başkan Geçit ayrıca altyapısı biten yolların vakit kaybetmeden sıcak asfaltla buluşturulduğunu, böylece ulaşım standardının sürekli yükseltildiğini belirtti. Bu yaklaşımın yalnızca ulaşım konforunu artırmakla kalmayıp, mahallelerin modernleşmesine ve şehir içi trafik akışının düzenlenmesine katkı sunduğu ifade edildi.

Özalper Mahalle Muhtarı Ekrem Eryılmaz ise yapılan yatırımların mahalle sakinlerinin yaşam koşullarını iyileştireceğini belirterek, belediyenin çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Mahalle muhtarı, yol yenileme çalışmalarının bölge ekonomisine ve günlük yaşamın kolaylaşmasına olumlu yansıyacağını söyledi.

Yeşilyurt Belediyesi, ilçenin dört bir yanında süren asfalt seferberliğini programlı bir şekilde yürüterek altyapı yatırımlarını tamamlanan tüm noktalarda uygulamaya geçirmeyi sürdürecek. Ekiplerin sahada yoğun mesai harcadığı çalışmalarla, ilçe genelinde ulaşım güvenliği ve konforunun artırılması hedefleniyor.

YEŞİLYURT'TA ASFALT SEFERBERLİĞİ SÜRÜYOR