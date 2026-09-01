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Emekliler Kumkuyu'da deniz, güneş ve sohbetin tadını çıkardı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Emekli Evleri üyeleri Kumkuyu Halk Plajı'nda buluştu; denize girip güneşlendi, müzik ve oyunlarla gün boyu sosyalleşti.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 11:09

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EDİTÖR: Aslı Han

Emekliler Kumkuyu'da deniz, güneş ve sohbetin tadını çıkardı

Deniz günü ortak neşeye dönüştü:

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Emekli Evleri üyeleri, yaz sıcaklarını fırsata çevirerek Kumkuyu Halk Plajı'nda bir araya geldi. Tarsus, Erdemli, Yenişehir, Mezitli ve Halkkent emekli evi üyelerinin katıldığı etkinlikte katılımcılar gün boyunca denize girip güneşlendi, müzik ve oyunlar eşliğinde keyifli vakit geçirdi.

Etkinlikte neler yaşandı:

Gün boyunca süren programda emekliler, akranlarıyla sohbet ederek sosyalleşti; plajda bir arada olmaktan doğan hareketlilik ve neşe dikkat çekti. Katılımcılar hem serinleyip hem de birlikte oyun havaları eşliğinde zaman geçirerek günlük rutinlerinin dışına çıktı.

Belediyenin hizmetleri ve hedefleri:

Emekli Evleri sorumluları, yaz dönemi etkinliklerinin yanı sıra emeklilerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik çeşitli hizmetler sunduklarını belirtti. Program kapsamında sağlık taraması, sosyal ve kültürel faaliyetler, sinema ve tiyatro etkinlikleri ile çeşitli gezilerin düzenlendiği vurgulandı.

Halkkent Emekli Evi Sorumlusu Çağdaş Yeter etkinlikle ilgili, "Yaz sıcaklarında serinleyerek denizin, güneşin ve plajın tadını çıkarıyoruz. Birlikte oyun havaları eşliğinde güzel, keyifli zamanlar geçiriyoruz" ifadelerini kullandı. Yeter, emeklilerin sosyal yaşamlarına katkı sağlamak amacıyla bu tür çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Etkinlik, katılımcılar arasında dayanışmayı güçlendirmesi ve günlük yaşamdan kopmadan sosyal etkileşimi artırması bakımından önem taşıdı. Kumkuyu'da bir araya gelen emekliler, hem fiziksel hem duygusal açıdan canlı bir gün geçirdi.

MERSİN&#039;DE EMEKLİ EVLERİ ÜYELERİ, DÜZENLENEN DENİZ ETKİNLİĞİNDE BİR ARAYA GELEREK YAZIN TADINI...

MERSİN'DE EMEKLİ EVLERİ ÜYELERİ, DÜZENLENEN DENİZ ETKİNLİĞİNDE BİR ARAYA GELEREK YAZIN TADINI ÇIKARDI. KUMKUYU HALK PLAJI'NDA DENİZE GİRİP GÜNEŞLENEN EMEKLİLER, MÜZİK VE OYUNLAR EŞLİĞİNDE KEYİFLİ VAKİT GEÇİRDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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