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darende'de nadir üst geçidi söküldü ve kaldırıldı

Darende'de D-300 kara yolundaki Nadir üst geçidi, Nadir İlkokulu'nun taşınması ve trafik güvenliği nedeniyle sökülüp Karayolları merkezine götürüldü.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 11:04

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EDİTÖR: Aslı Han

darende'de nadir üst geçidi söküldü ve kaldırıldı

Darende'de nadir üst geçidi kaldırıldı

Malatya'nın Darende ilçesinde D-300 kara yolunda bulunan yaya üst geçidi sökülerek kaldırıldı. Üst geçidin sökülmesine, Nadir İlkokulu'nun yeni yerine taşınması ve mevcut konumda kullanım ihtiyacının ortadan kalkması ile daha önce üst geçit ayaklarının bulunduğu bölgede meydana gelen trafik kazalarının etkili olduğu bildirildi.

neden kaldırıldı:

Yetkililer, okulun taşınmasıyla yaya geçiş ihtiyacının aynı yerde devam etmediğini vurguladı. Ayrıca geçmiş yıllarda üst geçidin ayaklarının bulunduğu noktada yaşanan trafik kazalarının güvenlik değerlendirmelerinde belirleyici olduğu belirtildi. Bu gerekçelerle üst geçidin farklı bir bölgede değerlendirilmesinin uygun olacağı kararı alındı.

söküm ve taşıma süreci:

Çalışmalar kapsamında Malatya'dan getirilen büyük tonajlı vinçler kullanıldı. Ekipler üst geçidi parça parça sökerek, Karayolları bakım merkezine taşıdı. Söküm esnasında D-300 kara yolunda ulaşım kontrollü olarak sağlandı; işlemlerin tamamlanmasının ardından trafik normale döndü. Karayolları ekiplerinin sökülen üst geçidi ihtiyaç duyulan başka bir bölgede yeniden kurmayı planladığı bildirildi.

Sonuç olarak, hem okul taşınmasının getirdiği kullanım değişikliği hem de güvenlik gerekçeleri temel alınarak gerçekleştirilen söküm işlemi, planlı söküm ve taşıma çalışmalarıyla tamamlandı.

DARENDE’DE NADİR ÜST GEÇİDİ SÖKÜLEREK KALDIRILDI

DARENDE’DE NADİR ÜST GEÇİDİ SÖKÜLEREK KALDIRILDI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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