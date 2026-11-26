antrenman programı:

Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynayacağı Kocaelispor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde başladı; ekip esneme ve ısınma hareketleriyle çalışmayı açtı.

topla yapılan uygulamalar:

Çalışmanın ilk bölümünde rondo çalışmaları yer aldı. Rondo sonrası oyuncular, topla yapılan uygulamalarda sahadaki konumlarını koruyarak topa sahip olma üzerine odaklandı ve takım içi organizasyon pratikleri gerçekleştirdi.

oyun formatı ve kapanış:

İdman, son bölümde gerçekleştirilen 10'a 10 çift kale maç ile sona erdi. Antrenman boyunca uygulanan aşamalar, maç öncesi ritim ve pozisyon disiplinini güçlendirmeye yönelik olarak kurgulandı.

ÇORUM FK, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 13. HAFTASINDA OYNANACAK KOCAELİSPOR KARŞILAŞMASININ HAZIRLIKLARINA BUGÜN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ANTRENMANLA SÜRDÜRDÜ.