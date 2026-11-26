Alevler kısa sürede kontrol altına alındı

Aydın’ın Efeler ilçesi Cuma Mahallesi 205. Sokak üzerinde park halinde bulunan 20 YR 500 plakalı ticari araçtan yükselen dumanlar, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi, ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede gelen ekipler, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle yangını kontrol altına aldı. Söndürme ve soğutma çalışmalarının ardından araç kullanılamaz hale geldi.

Çıkış nedeni için inceleme başlatıldı:

Yangının çıkış nedeni henüz kesinleşmedi; yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı. Mahalle sakinleri, aracın içerisine giren kişilerin ateş yakmış olabileceğini iddia etti. İtfaiye ve polis ekipleri olay yerinde gerekli tespitleri yapıyor.

Mahallelinin tepki ve kaygıları:

Cadde ve sokaklarda aylardır atıl durumda bekleyen araçların birer tehlike kaynağına dönüştüğünü belirten mahalle sakinleri, kendi araçlarını bile bu tür hurda araçların yakınlarına park etmekten çekindiklerini anlattı. Vatandaşlar, sorumlu kurumların müdahale etmemesinden şikayet ederek, benzer olayların tekrarlanmaması için terk edilmiş araçların kaldırılmasını talep etti.

Olay, mahalledeki güvenlik ve halk sağlığı endişelerini yeniden gündeme getirirken, yetkililerin atıl araçlara ilişkin alacağı tedbirler bekleniyor.

AYDIN'IN EFELER İLÇESİNDE ATIL VAZİYETTE PARK HALİNDE BULUNAN TİCARİ ARAÇ ALEVLERE TESLİM OLURKEN, İTFAİYE EKİPLERİNCE YANGIN HIZLA SÖNDÜRÜLDÜ.