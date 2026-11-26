Olayın ayrıntıları:

Olay, saat 13.00 sıralarında Semerkant Mahallesi Erbayram Sokak'ta gerçekleşti. İddiaya göre 5-6 yaşlarında bir çocuk, boğazına bir şeker kaçtığını belirterek eczaneye koştu. Elini boğazına götürerek yardım isteyen çocuğun konuşmakta zorlandığı görüldü.

Eczane çalışanının müdahalesi:

Eczane çalışanı Nihat Ünalan, dışarı çıkmaya hazırlanırken içeriden gelen yardım çağrısına hemen yanıt verdi. Ünalan, çocuğun nefes borusunu tıkayan nesnenin bir şeker olduğunu fark ederek Heimlich manevrası uyguladı ve tıkanmaya yol açan şekerin çıkarılmasını sağladı. Müdahalenin ardından çocuk bir süre eczanede dinlendi, daha sonra iş yerinden ayrıldı.

Güvenlik kaydı ve ilk yardım çağrısı:

Yaşananlar eczanenin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayı anlatan Ünalan, öğle arası dışarı çıkmak üzereyken çocuğun içeri koştuğunu, konuşamadığı için önce ne olduğunu anlamakta zorlandığını söyledi. Ünalan, benzer olaylarla karşılaşmanın farklı bir deneyim olduğunu belirterek herkesin ilk yardım eğitimi almasının gerektiğini vurguladı ve ilk yardım bilgisi sayesinde müdahale edebildiğini ifade etti.

Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu, müdahalenin ardından kısa süre dinlendikten sonra ayrıldığı bildirildi.

YAŞANANLAR, ECZANENİN GÜVENLİK KAMERASI TARAFINDAN KAYDEDİLDİ.