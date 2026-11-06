Beyaz örtü ulaşımı aksattı: Artvin Sahara Geçidi'nde tırlar yolda kaldı

Artvin'de kara yollarında aksamalar
Artvin'de gece saatlerinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, bölge trafiğini olumsuz etkiledi. Özellikle Sahara Geçidi üzerinde ilerleyemeyen tırlar yolda kalınca, kara yolu ulaşımında aksamalar meydana geldi.
Ekip müdahalesi ve yol açma çalışmaları:
Bölgede görev yapan ekipler, yolda kalan araçlar için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesiyle tırlar bulunduğu yerden çekildi; ayrıca bir iş makinesi yolda kalan araçları iterek yolu açmaya çalıştı. Bu çalışmalar sırasında trafik bir süreliğine kontrollü şekilde seyrelti.
Yüksek kesimlerde yağışın etkisi:
Kent merkezinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Borçka ilçesine bağlı Macahel bölgesinde de kar yağışı rapor edildi; yetkililer sürücüleri dikkatli olmaya çağırdı.
Artvin’de kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu: İş makinesi yolda kalan araçları iterek yolu açmaya çalıştı
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