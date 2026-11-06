Dolar 50,1536 +0,06%
Euro 56,0920 -0,15%
Bist 11.325,44 -0,07%
Altın Gram 6.590,18 -0,64%
EUR/USD 1,1178 -0,36%
Brent Petrol 97,03 -1,28%
--°

Beyaz örtü ulaşımı aksattı: Artvin Sahara Geçidi'nde tırlar yolda kaldı

Artvin'in yüksek kesimlerinde başlayan kar, Sahara Geçidi'nde tırların yolda kalmasına neden oldu; ekip ve iş makineleri yolu açmak için müdahale etti.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 10:23

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Beyaz örtü ulaşımı aksattı: Artvin Sahara Geçidi'nde tırlar yolda kaldı

Artvin'de kara yollarında aksamalar

Artvin'de gece saatlerinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, bölge trafiğini olumsuz etkiledi. Özellikle Sahara Geçidi üzerinde ilerleyemeyen tırlar yolda kalınca, kara yolu ulaşımında aksamalar meydana geldi.

Ekip müdahalesi ve yol açma çalışmaları:

Bölgede görev yapan ekipler, yolda kalan araçlar için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesiyle tırlar bulunduğu yerden çekildi; ayrıca bir iş makinesi yolda kalan araçları iterek yolu açmaya çalıştı. Bu çalışmalar sırasında trafik bir süreliğine kontrollü şekilde seyrelti.

Yüksek kesimlerde yağışın etkisi:

Kent merkezinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Borçka ilçesine bağlı Macahel bölgesinde de kar yağışı rapor edildi; yetkililer sürücüleri dikkatli olmaya çağırdı.

Artvin’de kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu: İş makinesi yolda kalan araçları iterek yolu...

Artvin’de kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu: İş makinesi yolda kalan araçları iterek yolu açmaya çalıştı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Avcılar'da tartışma sokakta da şiddetlenince kadın ağır yaralandı
images

Cop31 Antalya'ya hazırlanırken: dev güvenlik düzeni ve ilk konuklar
images

Bakırköy başsavcılığı Adli Tıp Kurumu'ndan denizolgun dosyası için ek rapor iste...
images

Kayapınar'da meyveler yola saçıldı: Tofaş ile kamyonet çarpıştı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sinop Üniversitesi'nde organ bağışının önemi kampüste anlatıldı

Avcılar'da tartışma sokakta da şiddetlenince kadın ağır yaralandı

Cop31 Antalya'ya hazırlanırken: dev güvenlik düzeni ve ilk konuklar

ESOGÜ'de lösemili çocuklara umut ve neşe

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Ahlat'ta soğuk hava balık tezgâhlarına hareket getirdi