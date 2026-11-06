Beyaz örtü ulaşımı aksattı: Artvin Sahara Geçidi'nde tırlar yolda kaldı

Artvin'in yüksek kesimlerinde başlayan kar, Sahara Geçidi'nde tırların yolda kalmasına neden oldu; ekip ve iş makineleri yolu açmak için müdahale etti.