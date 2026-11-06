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Esenyurt'ta araç kontrolüyle başlayan operasyonda uyuşturucu ve ruhsatsız silahlar çıktı

Esenyurt'ta durdurulan ticari araçta 21,4 gram uyuşturucu bulundu; ev aramasında 3 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek ve 117 fişek ele geçirildi.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 11:16

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Esenyurt'ta araç kontrolüyle başlayan operasyonda uyuşturucu ve ruhsatsız silahlar çıktı

Operasyonun detayları:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışma yürüttü. İnönü Mahallesi Kemalpaşa Caddesi üzerinde durdurulan ticari araçta yapılan aramada R.E. (20) üzerinde 21,4 gram uyuşturucu ele geçirildi ve şüpheli gözaltına alındı.

Adres araması ve ek gözaltı:

Gözaltına alınan şüphelinin ikametinde yapılan baskında Ş.E. (66) isimli şahıs da yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan detaylı aramalarda çok sayıda silah ve fişek bulundu.

Ele geçirilen malzemeler:

Aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 25 adet pompalı tüfek fişeği ile 92 adet fişek ele geçirildi.

Operasyon sonucunda adli makamlara sevk edilen şüphelilerden Ş.E. serbest bırakılırken, R.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Esenyurt&#039;ta şüpheli araçtan uyuşturucu, evden tabancalar ve pompalı tüfek çıktı

Esenyurt'ta şüpheli araçtan uyuşturucu, evden tabancalar ve pompalı tüfek çıktı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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