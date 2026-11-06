Esenyurt'ta araç kontrolüyle başlayan operasyonda uyuşturucu ve ruhsatsız silahlar çıktı

Operasyonun detayları:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışma yürüttü. İnönü Mahallesi Kemalpaşa Caddesi üzerinde durdurulan ticari araçta yapılan aramada R.E. (20) üzerinde 21,4 gram uyuşturucu ele geçirildi ve şüpheli gözaltına alındı.

Adres araması ve ek gözaltı:

Gözaltına alınan şüphelinin ikametinde yapılan baskında Ş.E. (66) isimli şahıs da yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan detaylı aramalarda çok sayıda silah ve fişek bulundu.

Ele geçirilen malzemeler:

Aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 25 adet pompalı tüfek fişeği ile 92 adet fişek ele geçirildi.

Operasyon sonucunda adli makamlara sevk edilen şüphelilerden Ş.E. serbest bırakılırken, R.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Esenyurt'ta şüpheli araçtan uyuşturucu, evden tabancalar ve pompalı tüfek çıktı