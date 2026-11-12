Gaziantep’ten seslenen pavilyon: COP31'de kadınların iklim liderliği vitrine çıkıyor

açılış töreni ve katılımcılar:

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde COP31 Mavi Bölge'de kurulan Türkiye Kadın Pavilyonu resmi törenle kapılarını açtı. Açılış programına Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, COP31 Kadın İklim Elçisi ve AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Tuğba Işık Ercan, COP31 CEO'su ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank ile milletvekilleri ve Kadın Kolları Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri katıldı.

mekân ve sergilenen değerler:

Pavilyonun özgün iç mekan tasarımı, yalnızca diplomasi ve fikir alışverişine zemin hazırlamıyor; Türkiye'nin kültürel mirasını da ön plana çıkarıyor. Alanda sergilenen Gaziantep'e özgü geleneksel halılar, özel seçki tablolar ve kadın el emeği ürünler, yerel değerlerin korunması ile sürdürülebilir kalkınma arasındaki bağı uluslararası ziyaretçilere sunuyor.

program ve gündem başlıkları:

Türkiye Kadın Pavilyonu, 20 Kasım tarihine kadar devam edecek program kapsamında ulusal ve uluslararası konukları ağırlayacak. Düzenlenecek panel, söyleşi ve uygulamalı atölyelerde kadın liderliğinden iklim krizine dirençli şehirlere, gıda ve sağlığa erişimden iklim değişikliğinin toplumsal etkilerine kadar çok sayıda kritik konu ele alınacak.

Pavilyon, iklim değişikliğiyle mücadelede kadınların dönüştürücü gücünü ve yerel üretim potansiyelini küresel ölçekte görünür kılmayı hedefliyor; etkinlikler hem politika yapıcılar hem de pratik düzeyde çalışan paydaşlar için eş zamanlı bir tartışma ve sergi alanı sunuyor.

COP31’DE GAZİANTEP EV SAHİPLİĞİNDE TÜRKİYE KADIN PAVİLYONU KAPILARINI AÇTI